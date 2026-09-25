Inglaterra vs España: así está el historial antes del partido de la UEFA Nations League 2026/27

Inglaterra y España volverán a cruzarse en un escenario de máxima exigencia este sábado 26 de septiembre en Wembley, en la primera jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League, con una rivalidad que ya acumula 28 enfrentamientos.

El balance favorece a los ingleses, que consiguieron 13 victorias frente a las 11 del combinado español, mientras que los cuatro partidos restantes terminaron en empate. Sin embargo, el historial general no refleja por completo la evolución de esta rivalidad.

Los 𝗢𝗡𝗖𝗘 elegidos para una tarde importante en Tampere



🇫🇮 - 🇪🇸



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Desde 2004, ambos seleccionados se enfrentaron en nueve oportunidades y La Roja logró imponerse en seis de ellas. Inglaterra ganó dos y solamente hubo una igualdad, una muestra del crecimiento del combinado español en los últimos años.

Un antecedente parejo en la Nations League

En esa línea, cabe recordar que la Nations League ya cruzó a Inglaterra y España en la edición de 2018/19, en una serie que terminó repartida entre ambos seleccionados. El conjunto español consiguió la primera victoria al imponerse por 2-1 en Wembley; sin embargo, los Three Lions tuvieron su revancha poco más de un mes después y se impusieron por 3-2 en Sevilla.

De esta manera, los dos antecedentes en el torneo dejaron una victoria por lado y un balance goleador de cinco tantos para cada selección.

España llega con el recuerdo de Berlín

Asimismo, el cruce más reciente entre ambas naciones tuvo lugar en uno de los escenarios más importantes del fútbol europeo. El 14 de julio de 2024, Inglaterra y España se enfrentaron en la final de la Eurocopa disputada en Berlín, donde los de Luis de la Fuente consiguieron el triunfo por 2-1 y se consagraron campeones del torneo.

Dos años después, el contexto vuelve a ser diferente, aunque varios protagonistas mantienen un papel importante en sus respectivas selecciones.

Historial entre Inglaterra y España

España: 11

11 Empates: 4

4 Inglaterra: 13

Dos presentes opuestos antes del estreno

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Inglaterra afronta el debut después de una actuación destacada en la Copa del Mundo 2026, donde terminó tercera tras vencer 6-4 a Francia. En sus últimos cinco partidos ganó cuatro y sufrió una derrota ante Argentina en semifinales, con 11 goles marcados en ese tramo.

España, por su parte, llega con una racha perfecta en sus cinco encuentros más recientes: cinco victorias, siete goles a favor y apenas dos en contra. Además, conquistó la gran final internacional tras derrotar 1-0 a la albiceleste de Lionel Scaloni.

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