Inglaterra vs Ghana: previa, predicciones y alineaciones

Dos equipos que comenzaron la Copa del Mundo 2026 con el pie derecho se enfrentan este martes 23 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, en las cercanías de Boston. Inglaterra y Ghana saldrán a buscar su clasificación a los 16vos de final en un un grupo que también integran Croacia y Panamá.

Los Tres Leones revalidaron sus credenciales de candidatos en su estreno ante los croatas con una contundente victoria por 4 a 2. Harry Kane brilló con dos tantos, el primero de ellos de penal, en un triunfo en el que también aportaron su cuota goleadora Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Ghana, por su parte, debió trabajar hasta el final para vencer a Panamá y quedarse con tres puntos clave pensando en avanzar a la siguiente fase. Al equipo del experimentado Carlos Queiroz le costó más de lo esperado doblegar al rival más débil del grupo y deberá mostrar una versión superadora para arrancarle al menos un empate a los ingleses.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran partido del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

El poderío ofensivo de Inglaterra será el diferencial en este partido. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel cuenta con variantes y una jerarquía de mitad de cancha para adelante que serán demasiado para una Ghana que no ofrece mayores seguridades en el aspecto defensivo.

Las Estrellas Negras también cuentan con argumentos para llegar al arco de Pickford, por lo que imaginamos un partido con goles en ambas porterías. De todas formas, los ingleses acabarán quedándose con el triunfo y la clasificación.

Pronóstico: Inglaterra 3-1 Ghana

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Ghana?

Ciudad : Boston, Massachusetts

: Boston, Massachusetts Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : martes 23 de junio

: martes 23 de junio Hora : 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Ghana

Partidos jugados: 1

Inglaterra : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Ghana: 0

Último partido entre ambos: 29/03/2011 - Inglaterra 1-0 Ghana - Amistoso Internacional

England v Ghana - International Friendly | Shaun Botterill - The FA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra Ghana Inglaterra 4-2 Croacia 17/06/26 Ghana 1-0 Panamá 17/06/26 Inglaterra 3-0 Costa Rica 10/06/26 Gales 1-1 Ghana 02/06/26 Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda 06/06/26 México 2-0 Ghana 22/05/26 Inglaterra 0-1 Japón 31/03/26 Alemania 2-1 Ghana 30/03/26 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/26 Austria 5-1 Ghana 27/03/26

¿Cómo ver Inglaterra vs Ghana por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inglaterra

La principal preocupación de Inglaterra en la previa pasa por el estado físico de algunos de sus jugadores más importantes. Bukayo Saka no participó del último entrenamiento por una molestia en el tendón de Aquiles que arrastra desde antes del inicio del Mundial. También llegan con ciertas dudas Declan Rice y Marcus Rashford, aunque todo indica que estarán disponibles.

Thomas Tuchel podría introducir algunos cambios en defensa, donde Ezri Konsa y John Stones dejaron dudas en el debut. Marc Guéhi aparece como una alternativa para ingresar al once, mientras que Noni Madueke podría conservar su lugar en ataque si Saka continúa siendo preservado.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Últimas noticias de Ghana

Ghana llega fortalecida tras su triunfo sobre Panamá, aunque la semana estuvo marcada por la situación de Thomas Partey. El mediocampista del Villarreal no pudo viajar a Canadá por cuestiones legales pendientes en el Reino Unido, pero sí recibió autorización para permanecer con la delegación en Estados Unidos y apunta a regresar al equipo titular frente a Inglaterra. Su presencia sería una noticia importante para Carlos Queiroz, que necesita experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha.

La otra incógnita está bajo los tres palos. Lawrence Ati Zigi terminó con molestias físicas en el último encuentro y su disponibilidad sigue siendo incierta, por lo que Benjamin Asare se perfila para ocupar el arco nuevamente. En ataque, la ausencia de Mohammed Kudus fuerza hace recaer la responsabilidad en el desequilibrio que puede ofrecer Antoine Semenyo y la experiencia de Jordan Ayew e Iñaki Williams.

Wales v Ghana - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación de Croacia (4-5-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.