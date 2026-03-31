Inglaterra vs Japón: previa, predicciones y alineaciones

Inglaterra y Japón se enfrentan este martes 31 de marzo en el mítico estadio de Wembley en el marco de la segunda jornada de amistosos del parón de FIFA. Los dirigidos por Thomas Tuchel vienen de un decepcionante empate ante Uruguay, mientras que los asiáticos llegan luego de superar por la mínima a Escocia.

Han pasado casi 16 años desde la última vez que estos dos equipos se vieron las caras. El 30 de mayo de 2010, los ingleses se impusieron por 2 a 1 con goles en contra de Tulio y Nakazawa. El mismo Tulio había abierto el marcador para Japón en aquel encuentro amistoso jugado en Alemania.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Inglaterra llegará al partido con la necesidad de reaccionar tras una actuación apagada contra Uruguay. La jerarquía individual de sus jugadores debería permitirle al equipo de Tuchel dominar la posesión, buscar transiciones rápidas por las bandas y generar ocasiones. Se espera una presión alta contra la salida japonesa, buscando recuperar la pelota cerca del arco para explotar la velocidad de los de arriba.

Japón planteará un bloque ordenado, con transicones rápidas al contraataque y movilidad en la línea ofensiva para descolocar a la zaga inglesa. Apostarán por aprovechar errores puntuales de Inglaterra y crecer en las jugadas a balón parado y contragolpes. Aún así, la diferencia estará a favor del local.

Pronóstico: Inglaterra 2-0 Japón

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Japón?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Wembley

: Wembley Fecha : martes 31 de marzo

: martes 31 de marzo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia)

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Japón

Partidos jugados: 3

3 Inglaterra : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Japón: 0

Último partido entre ambos: 30/05/2010 - Inglaterra 2-1 Japón - Amistoso Internacional

FBL-WC-FRIENDLY-SCO-JPN | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra Japón Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/2026 Escocia 0-1 Japón 28/03/2026 Albania 0-2 Inglaterra 16/11/2025 Japón 3-0 Bolivia 18/11/2025 Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/2025

Japón 2-0 Ghana 14/11/2025 Letonia 0-5 Inglaterra 14/10/2025

Japón 3-2 Brasil 14/10/2025 Inglaterra 3-0 Gales 9/10/2025

Japón 2-2 Paraguay 10/10/2025

¿Cómo ver Inglaterra vs Japón por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México - España UEFA.tv

Últimas noticias de Inglaterra

Tuchel afronta el partido con varias bajas y rotaciones tras el 1-1 contra Uruguay. Ocho jugadores abandonaron la concentación, entre ellos Adam Wharton, Noni Madueke y John Stones. Bukayo Saka y Declan Rice han regresado a Arsenal para pruebas médicas.

Fikayo Tomori, Aaron Ramsdale y Dominic Calvert‑Lewin son otros de los futbolistas que se ausentarán en la cita. En este contexto, se espera que el entrenador alemán apueste por varios cambios con respecto al once que salió a jugar ante Uruguay.

England v Uruguay - International Friendly | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; White, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Mainoo; Palmer, Rogers, Gordon; Kane.

Últimas noticias de Japón

Japón llega en buen momento, con una racha positiva de cuatro triunfos consecutivos que comenzó nada más y nada menos que ante Brasil.

Moriyasu debería recuperar a Kaoru Mitoma y Daichi Kamada para el once y mantener su esquema habitual 3-4-2-1, con Ayase Ueda como referencia ofensiva. La única baja notable es la del ex-Arsenal, Takehiro Tomiyasu, quien se retiró de de la gira por lesión.

Japan v Bolivia - International Friendly | Kaz Photography/GettyImages

Posible alineación de Japón (4-2-3-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kaishu Sano, Kamada, Mitoma; Doan, Maeda; Ueda.

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