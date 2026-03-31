Inglaterra vs Japón: previa, predicciones y alineaciones
Inglaterra y Japón se enfrentan este martes 31 de marzo en el mítico estadio de Wembley en el marco de la segunda jornada de amistosos del parón de FIFA. Los dirigidos por Thomas Tuchel vienen de un decepcionante empate ante Uruguay, mientras que los asiáticos llegan luego de superar por la mínima a Escocia.
Han pasado casi 16 años desde la última vez que estos dos equipos se vieron las caras. El 30 de mayo de 2010, los ingleses se impusieron por 2 a 1 con goles en contra de Tulio y Nakazawa. El mismo Tulio había abierto el marcador para Japón en aquel encuentro amistoso jugado en Alemania.
A continuación, toda la información para disfrutar de este gran encuentro.
Pronóstico SI Fútbol
Inglaterra llegará al partido con la necesidad de reaccionar tras una actuación apagada contra Uruguay. La jerarquía individual de sus jugadores debería permitirle al equipo de Tuchel dominar la posesión, buscar transiciones rápidas por las bandas y generar ocasiones. Se espera una presión alta contra la salida japonesa, buscando recuperar la pelota cerca del arco para explotar la velocidad de los de arriba.
Japón planteará un bloque ordenado, con transicones rápidas al contraataque y movilidad en la línea ofensiva para descolocar a la zaga inglesa. Apostarán por aprovechar errores puntuales de Inglaterra y crecer en las jugadas a balón parado y contragolpes. Aún así, la diferencia estará a favor del local.
Pronóstico: Inglaterra 2-0 Japón
¿A qué hora se juega Inglaterra vs Japón?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Wembley
- Fecha: martes 31 de marzo
- Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP
- Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia)
Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Japón
- Partidos jugados: 3
- Inglaterra: 2
- Empate: 1
- Japón: 0
- Último partido entre ambos: 30/05/2010 - Inglaterra 2-1 Japón - Amistoso Internacional
Últimos 5 partidos
Inglaterra
Japón
Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/2026
Escocia 0-1 Japón 28/03/2026
Albania 0-2 Inglaterra 16/11/2025
Japón 3-0 Bolivia 18/11/2025
Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/2025
Japón 2-0 Ghana 14/11/2025
Letonia 0-5 Inglaterra 14/10/2025
Japón 3-2 Brasil 14/10/2025
Inglaterra 3-0 Gales 9/10/2025
Japón 2-2 Paraguay 10/10/2025
¿Cómo ver Inglaterra vs Japón por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
México
-
España
UEFA.tv
Últimas noticias de Inglaterra
Tuchel afronta el partido con varias bajas y rotaciones tras el 1-1 contra Uruguay. Ocho jugadores abandonaron la concentación, entre ellos Adam Wharton, Noni Madueke y John Stones. Bukayo Saka y Declan Rice han regresado a Arsenal para pruebas médicas.
Fikayo Tomori, Aaron Ramsdale y Dominic Calvert‑Lewin son otros de los futbolistas que se ausentarán en la cita. En este contexto, se espera que el entrenador alemán apueste por varios cambios con respecto al once que salió a jugar ante Uruguay.
Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; White, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Mainoo; Palmer, Rogers, Gordon; Kane.
Últimas noticias de Japón
Japón llega en buen momento, con una racha positiva de cuatro triunfos consecutivos que comenzó nada más y nada menos que ante Brasil.
Moriyasu debería recuperar a Kaoru Mitoma y Daichi Kamada para el once y mantener su esquema habitual 3-4-2-1, con Ayase Ueda como referencia ofensiva. La única baja notable es la del ex-Arsenal, Takehiro Tomiyasu, quien se retiró de de la gira por lesión.
Posible alineación de Japón (4-2-3-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kaishu Sano, Kamada, Mitoma; Doan, Maeda; Ueda.