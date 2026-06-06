Inglaterra vs Nueva Zelanda: previa, predicciones y alineaciones

Inglaterra y Nueva Zelanda se enfrentan este sábado 6 de junio en un encuentro de preparación para la Copa del Mundo 2026. En la ciudad de Tampa, ambos equipos buscarán buenas sensaciones de cara a sus estrenos mundialistas ante Croacia e Irán, respectivamente.

Si bien al conjunto inglés se lo considera como uno de los candidatos a levantar la Copa el 19 de julio, los resultados recientes y sus últimas participaciones en la máxima cita no han estado a la altura de las expectativas. Thomas Tuchel tiene el desafío de construir un equipo sólido. Recursos no le faltan.

Nueva Zelanda, por su parte, viene de sufrir una estrepitosa caída en su último partido ante Haití, dejando en claro que aún sigue siendo una de las selecciones más débiles del certamen. Si bien logró una sorprendente victoria sobre Chile en marzo, lo cierto es que le cuesta sacar adelante partidos ante rivales de mayor jerarquía y deberá dar un salto adelante si quiere tener chances en el grupo que comparte con Irán, Egipto y Bélgica.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido de fútbol.

Bringing good energy to training 🤩 pic.twitter.com/9pPkzg3Pbc — England (@England) June 5, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Inglaterra afronta este amistoso con la intención de llegar al Mundial con mejores sensaciones que las mostradas durante la última ventana internacional. Con varios jugadores ya recuperados, se espera que asuma el protagonismo desde el inicio, monopolizando la posesión del balón y buscando lastimar.

Para Nueva Zelanda, estar a la altura de un rival de la categoría de Inglaterra suena a una epopeya. Probablemente opte por un planteamiento conservador, con las líneas juntas y tratando de aprovechar alguna transición aislada. Pero difícilmente le alcanzará. Inglaterra debería ganar sin sobresaltos.

Pronóstico: Inglaterra 3 - 0 Nueva Zelanda

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Nueva Zelanda?

Ciudad : Tampa, Florida

: Tampa, Florida Estadio : Raymond James Stadium

: Raymond James Stadium Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Nueva Zelanda

Partidos jugados: 2

Inglaterra : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Nueva Zelanda: 0

Último partido entre ambos: 08/06/1991 - Nueva Zelanda 0-2 Inglaterra - Amistoso

Últimos 5 partidos

Inglaterra Nueva Zelanda Inglaterra 0-1 Japón 31/03/26 Haití 4-0 Nueva Zelanda 02/06/26 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/26 Nueva Zelanda 4-1 Chile 30/03/26 Albania 0-2 Inglaterra 16/11/2025 Nueva Zelanda 0-2 Finlandia 27/03/26 Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/2025 Ecuador 2-0 Nueva Zelanda 18/11/26 Letonia 0-5 Inglaterra 14/10/2025 Colombia 2-1 Nueva Zelanda 15/11/26

¿Cómo ver Inglaterra vs Nueva Zelanda por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sin información España Sin información

Últimas noticias de Inglaterra

Aunque Thomas Tuchel no tiene nuevos lesionados en la convocatoria, Inglaterra no contará todavía con varios de sus nombres más importantes. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke recibieron unos días extra de descanso tras disputar la final de la Champions League y todo indica que serán reservados para el amistoso posterior frente a Costa Rica. Esto abrirá la puerta a jugadores como Kobbie Mainoo, Elliot Anderson y Morgan Rogers, que tienen opciones de sumar minutos desde el arranque o desde el banco de suplentes.

England World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Anthony Gordon, Harry Kane.



Últimas noticias de Nueva Zelanda



La principal preocupación de los All Whites pasa por el estado físico de los mediocampistas Ryan Thomas y Joe Bell, ambos ausentes en el reciente amistoso frente a Haití por problemas musculares. Bell mantiene alguna posibilidad de reaparecer ante Inglaterra, pero Thomas tiene muy complicado llegar a tiempo para este compromiso.

Australia v New Zealand - International Friendly | Steve Christo - Corbis/GettyImages

Posible alineación de Nueva Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Rufer; Just, McCowatt, Randall; Wood.