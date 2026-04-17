Inter de Milán vs Cagliari: previa, predicciones y alineaciones

El Inter de Milán buscará dar un nuevo paso hacia el scudetto cuando este viernes reciba al Cagliari en el Giuseppe Meazza por la jornada 33 de la Serie A.

Tras el espectacular triunfo por 4 a 3 sobre el Como en la fecha pasada, el conjunto de Cristian Chivu llega a este encuentro como líder absoluto del torneo con 75 unidades. Nueve puntos por detrás aparece el Nápoli, con solo 18 en juego. Una nueva victoria representaría un gran avance hacia el objetivo.

El Cagliari, por su parte, marcha 16° con 33 puntos, seis por encima del Cremonese y el Lecce, empatados ambos con 27 unidades y hoy ubicados en puesto de descenso directo. Necesita sumar con urgencia, pero no le será sencillo: es uno de los equipos con peor performance jugando fuera de casa.

A continuación, toda la info para vivir este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

El Inter llega al partido del viernes muy sólido, con un ataque que viene marcando diferencias y ejerciendo un total dominio sobre sus rivales, sobre todo los de mejor jerarquía. Jugando en casa suele imponer condiciones, con presión alta y mucha presencia en campo rival. Frente a un equipo como el Cagliari, que ha mostrado problemas defensivos a lo largo de la temporada, no debería tener problemas para adelantarse, incluso en el primer tiempo.

La visita probablemente apueste por un planteo conservador, intentando cerrar espacios y resistir el 0 en su arco. Sin embargo, ya en el cruce de la primera vuelta quedó en evidencia la diferencia entre ambos, y si el Inter logra abrir el marcador temprano, el partido puede romperse rápidamente. Con el líder en buena forma y con antecedentes favorables, el desarrollo apunta a un dominio claro del local.

Pronóstico: Inter de Milán 3-0 Cagliari

¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Cagliari?

Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Meazza

Estadio Giuseppe Meazza Fecha: viernes 17 de abril

viernes 17 de abril Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Matteo Marchetti

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter de Milán y el Cagliari (últimos 5 encuentros)

Inter de Milán: 4

4 Empates : 1

: 1 Cagliari: 0

Último encuentro entre ambos: Cagliari 0-2 Inter de Milán (27/09/25 - Serie A, fecha 5)

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inter de Milán Cagliari Como 3-4 Inter 12/04/26 Cagliari 1-0 Cremonese 11/04/26 Inter 5-2 Roma 05/04/26 Sassuolo 2-1 Cagliari 04/04/26 Fiorentina 1-1 Inter 22/03/26 Cagliari 0-1 Nápoli 20/03/26 Inter 1-1 Atalanta 14/03/26 Pisa 3-1 Cagliari 15/03/26 Milán 1-0 Inter 08/03/26 Cagliari 1-2 Como 07/03/26

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Últimas noticias del Inter de Milán

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2):

El conjunto de Chivu llega con algunas bajas sensibles, especialmente en ataque. Su capitán, Lautaro Martínez, sigue fuera por una lesión muscular en el muslo y no estará disponible. En su ausencia, Marcus Thuram asumió la responsabilidad de goleador, anotando un gol frente a la Roma y dos contra Como.

El entrenador tampoco podrá contar con Yann Bisseck, lesionado, ni con Petar Sucic, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. Además, Bastoni llega entre algodones y será evaluado hasta último momento.

FC Internazionale Training Session | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito.

Últimas noticias del Cagliari

El equipo viene de conseguir una victoria clave ante un rival directo como lo es el Cremonese, un triunfo que le permitió tomar aire en la pelea por la permanencia. “Fue una auténtica final y Cagliari la ganó. Estamos contentos de haber conseguido esta victoria, pero solo nos otorga tres puntos, no garantiza la salvación”, aseguró el DT Fabio Pisacane.

En cuanto a las bajas, Luca Mazzitelli está en duda por una lesión muscular, mientras que Mattia Felici y Riad Idrissi están descartados por lesiones de larga data. Leonardo Pavoletti no está al cien por cien y su presencia no está asegurada.

Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert; S. Esposito, Borrelli.

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