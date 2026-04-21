Inter de Milán vs Como 1907: previa, predicciones y alineaciones

La temporada del fútbol italiano está llegando gradualmente a su fin y los campeones empiezan a asomar: el Inter de Milán es el líder de la Serie A por 12 puntos de ventaja y parece tener el trofeo en el bolsillo, mientras que el Como 1907 está quinto, de momento consiguiendo una histórica clasificación a la UEFA Europa League y con la ilusión de jugar la UEFA Champions League.

Estos dos equipos se verán las caras en San Siro por la vuelta de las semifinales de la Coppa Italia luego de lo que fue el 0-0 en la ida, ambos con la ilusión de gritar campeón. El Nerazzurro busca su décima corona en esta competencia, mientras que el equipo vecino del hermoso Lago di Como nunca gritó campeón ni de la Serie A ni de este torneo nacional.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El Inter de Milán sabe de jugar esta clase de partidos y el Como 1907 estará preso de la ilusión desmedida y los nervios, por lo que se espera que los dirigidos por Cristian Chivu saquen ventaja de esta situación.

Además, el equipo milanés tiene una gran cantidad de figuras en un buen momento y podrá aprovechar del conocimiento y calidad de estos futbolistas en los pasajes clave del partido.

Inter de Milán 2-0 Como 1907

¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Como 1907?

Ciudad : Milán, Italia

: Milán, Italia Estadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora : 14:00 (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España)

: 14:00 (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Simone Sozza

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A | Jonathan Moscrop/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Inter de Milán y Como 1907

Inter de Milán : 27

: 27 Empates : 7

: 7 Como 1907: 6

Único partido entre ambos: 12/04/2026, Como 1907 3-4 Inter de Milán - Serie A

Últimos cinco partidos

Inter de Milán Como 1907 Inter 3-0 Cagliari

17/04/26 Sassuolo 2-1 Como

17/04/26 Como 3-4 Inter

12/04/26 Como 3-4 Inter

12/04/26 Inter 5-2 Roma

05/04/26 Udinese 0-0 Como

06/04/26 Fiorentina 1-1 Inter

22/03/26 Como 5-0 Pisa

22/03/26 Inter 1-1 Atalanta

14/03/26 Como 2-1 Roma

15/03/26

¿Cómo ver el Inter de Milán vs Como 1907 por televisión y streaming online?

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Últimas noticias del Inter de Milán

Tras una temporada 2024/25 donde se quedaron con las ganas de todo, el Inter de Milán salió hecho una furia a la cancha y el acumulado de puntos demuestra que revirtió la situación: le saca 12 puntos al AC Milan en la clasificación de la Serie A y logró llegar hasta el playoff de la UEFA Champions League, donde quedó eliminado a manos del sorprendente Bodo/Glimt.

Para este partido, Cristian Chivu no podrá contar con su capitán, Lautaro Martínez, que se resintió de una lesión muscular y tendrá que estar de baja algunos partidos más.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-CAGLIARI | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán contra el Como 1907 (3-5-2): Josep Martinez; Carlos Augusto, Stefan de Vrij, Manuel Akanji; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Denzel Dumfries; Marcus Thuram y Pio Esposito.

Últimas noticias del Como 1907

Están teniendo un año de ensueño y la única chance de cerrarlo con un título es en la Coppa Italia, ya que en la Serie A ya no tienen chances. Lo logren o no, están a las puertas de una clasificación europea sumamente valiosa y saben que, al final de la campaña, tendrán algo para celebrar.

Para este encuentro, Cesc Fabregas no tiene a su disposición a Sergi Roberto y Jayden Addai, ambos lesionados.

Bournemouth v Aston Villa - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Como 1907 contra el Inter de Milán (4-2-3-1): Jean Butez; Alberto Moreno, Marc-Oliver Kempf, Jacobo Ramón, Ivan Smolčić; Maxence Caqueret, Lucas Da Cunha; Martin Baturina, Nicolás Paz, Assane Diao; Álvaro Morata.

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