Inter Miami estrenó nuevo estadio y Lionel Messi se convirtió en el primer jugador del equipo en anotar

El Inter Miami estuvo de fiesta este sábado, ya que dejó atrás al Chase Stadium para darle paso a su nuevo inmueble, el Nu Stadium, sin embargo, no logró que la fiesta fuera del todo positiva porque apenas pudo rescatar el empate 2-2 frente al Austin FC, en una jornada más de la MLS.

It was ALWAYS going to be him. 💥



Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2 — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Lamentablemente para los locales, el primer tanto en la historia del nuevo estadio fue el brasileño Guilherme Biro, apenas a los seis minutos del encuentro. Sin embargo, el capitán argentino Lionel Messi no quiso quedarse con las ganas de ser parte de la historia del equipo y apareció cuatro minutos después para cabecear un centro de Ian Fray erigirse así como el primer anotador de las Garzas en su nuevo campo, algo digno de destacar.



Para el complemento, los texanos una vez más se fueron arriba en la pizarra a través del canadiense Jayden Nelson luego de un contraataque, no obstante, a nueve minutos del final, el uruguayo Luis Suárez dijo presente en un tiro de esquina al conectar de volea una peinada del argentino Germán Berterame, evitando un papelón por parte de los rosas.

Lionel Messi with Inter Miami:



➙ 95 Matches

➙ 83 Goals

➙ 43 Assists

➙ 126 G/A pic.twitter.com/gW2wBTiTer — Goals Side (@goalsside) April 5, 2026

De este modo, La Pulga sigue acrecentando su leyenda con el cuadro de Florida, pues llegó a los 83 tantos en 95 duelos, brindando 43 asistencias, es decir, 126 aportaciones entre goles y asistencias.



El Nu Stadium tiene capacidad para 26 mil 700 aficionados, el cual cuenta con una tribuna bautizada como 'Leo Messi Stand', que comprende de la sección 117 a la 121 en el nivel inferior y de la 217 a la 223 en el nivel superior. El campo posee sensores de monitoreo, iluminación artificial para favorecer el crecimiento y un drenaje inteligente.

El primer once inicial en casa. 💗 pic.twitter.com/RRongnm6Yh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2026

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talentos. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, se escuchó en un video divulgado durante la ceremonia de la 'Leo Messi Stand', el cual fue compartido en las redes sociales del Inter Miami.