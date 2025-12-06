El Inter Miami CF abrió el marcador en la gran final de la MLS Cup 2025 frente al Vancouver Whitecaps FC al minuto 8 del primer tiempo, luego de un contragolpe iniciado por el lateral derecho estadounidense de origen jamaiquino Ian Fray.

El defensa le dio el balón detrás de la línea del medio campo al capitán y goleador argentino Lionel Messi y con su desequilibrio se quitó hasta tres elementos del conjunto canadiense para avanzar a zona peligrosa y con un pase a Rodrigo De Paul el 'Motorcito' bombeó el esférico con dirección a su compatriota Tadeo Allende quien controló y corrió hacía el área para pretender asistir a Mateo Silvetti.

Sin embargo, para mala fortuna del defensor colombiano Édier Ocampo al tratar de bloquear el pase de Allende, terminó cambiando de dirección la pelota para que terminará en las redes de su compañero, el portero japonés Yohei Takaoka.

Inter Miami quiere su primer título de MLS Cup

El conjunto de Fort Lauderdale quiere conquistar su primer campeonato de la Primera División del fútbol norteamericano desde su debut en el máximo circuito en 2022. A su vez, levantar el cuarto trofeo de su historia, luego de haber ganado la Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 y el título de la Conferencia Este 2025.

Además, ponerle la cereza al pastel este año hilando tres años de manera consecutiva desde que llegó Lionel Messi al equipo ganando al menos un trofeo al año.