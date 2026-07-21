Inter Miami vs Chicago Fire: previa, predicciones y alineaciones
Una vez concluida la Copa del Mundo 2026, la acción se reanuda en la Major League Soccer y tendremos al Inter Miami frente al Chicago Fire en la correspondiente Jornada 17 desde el Nu Stadium.
El conjunto de Florida es sublíder de la Conferencia Este y el cuadro de Chicago es tercer lugar, por lo que ambos buscan seguir escalando posiciones hasta la cima.
A continuación, les compartimos la información más importante sobre este partido entre unos de los mejores clubes de la conferencia.
Pronóstico SI Fútbol
Tras dos meses de parón, luego de la Copa del Mundo 2026 la actividad en el campeonato norteamericano se reanuda y aunuqe el cuadro rodado cuenta con plantilla completa a excepción de sus seleccionados argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul que están de vacaciones.
El equipo se medirá a un rival complica en donde se espera que se pueda dar el debut de Robert Lewandowski este juego nos gusta para un empate, los locales aún no hacen de su casa su fortalece y las ausencias se notarán.
Inter Miami 2-2 Chicago Fire
¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Chicago Fire?
- Ciudad: Miami, Florida
- Estadio: Nu Stadium
- Fecha: miércoles 22 de julio
- Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Chicago Fire partidos)
- Inter Miami: 2
- Empate: 1
- Chicago Fire: 2
- Último partido entre ambos: 30/09/25 - Inter Miami 3-5 Chiago Fire - MLS 2025
Últimos 5 partidos
Inter Miami
Chicago Fire
Inter Miami 6-4 Philadelphia 24/05/26
Chicago Fire 2-1 Toronto 23/05/26
Inter Miami 2-0 Portland Timbers 17/05/26
Montréal 0-2 Chicago Fire16/05/26
Toronto 2-4 Inter Miami 09/05/26
DC United 1-3 Chicago Fire 13/05/26
Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26
Chicago Fire 1-3 NY Red Bulls 09/05/26
Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26
Chicago Fire 2-3 Cincinnati 02/05/26
¿Cómo ver el Inter Miami vs Chicago Fire por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
MLS Season Pass
México
MLS Season Pass
Canadá
MLS Season Pass
Últimas noticias de Inter Miami
Después de haber disputado la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi finalmente tomará vacaciones, y podría ausentarse hasta tres semanas, debido a las reglas de la FIFA.
Esto debido a que, en busca de que los jugadores tengan el tiempo de descanso necesario, y evitar problemas de lesiones, todos los participantes de la Copa del Mundo 2026 tienen garantizados 21 días de vacaciones a partir de que terminen su participación.
Posible alineación de Inter Miami (4-1-3-2): Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael; Sergio Reguilón; David Ruiz, Yannick Bright, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Luis Suárez y Germán Berterame.
Últimas noticias de Chicago Fire
Robert Lewandowski firmó como Jugador Franquicia con el Chicago Fire hasta el 2027-28. Llega como agente libre después de Barcelona y es el fichaje bomba del equipo.
Gregg Berhalter también confirmó principio de acuerdo con Monterrey por Hugo Cuypers. Con la inminente salida del atacante belga, el polaco podría ir de inicio en la alineación.
Posible alineación de Chicago Fire (4-3-3): Christopher Brady; Jonatha Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman; Mauricio Pineda, Anton Saletros, Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.