Inter Miami vs Chicago Fire: previa, predicciones y alineaciones

Una vez concluida la Copa del Mundo 2026, la acción se reanuda en la Major League Soccer y tendremos al Inter Miami frente al Chicago Fire en la correspondiente Jornada 17 desde el Nu Stadium.

El conjunto de Florida es sublíder de la Conferencia Este y el cuadro de Chicago es tercer lugar, por lo que ambos buscan seguir escalando posiciones hasta la cima.

A continuación, les compartimos la información más importante sobre este partido entre unos de los mejores clubes de la conferencia.

Pronóstico SI Fútbol

Tras dos meses de parón, luego de la Copa del Mundo 2026 la actividad en el campeonato norteamericano se reanuda y aunuqe el cuadro rodado cuenta con plantilla completa a excepción de sus seleccionados argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul que están de vacaciones.

El equipo se medirá a un rival complica en donde se espera que se pueda dar el debut de Robert Lewandowski este juego nos gusta para un empate, los locales aún no hacen de su casa su fortalece y las ausencias se notarán.

Inter Miami 2-2 Chicago Fire

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Chicago Fire?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Nu Stadium

: Nu Stadium Fecha : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

La sede será el Nu Stadium | Megan Briggs/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Chicago Fire partidos)

Inter Miami : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Chicago Fire: 2

Último partido entre ambos: 30/09/25 - Inter Miami 3-5 Chiago Fire - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Inter Miami Chicago Fire Inter Miami 6-4 Philadelphia 24/05/26 Chicago Fire 2-1 Toronto 23/05/26 Inter Miami 2-0 Portland Timbers 17/05/26 Montréal 0-2 Chicago Fire16/05/26 Toronto 2-4 Inter Miami 09/05/26 DC United 1-3 Chicago Fire 13/05/26 Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26 Chicago Fire 1-3 NY Red Bulls 09/05/26 Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26 Chicago Fire 2-3 Cincinnati 02/05/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs Chicago Fire por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

✈️🇦🇷 La idea de Messi es volar directo a Rosario en los próximos días para visitar a sus padres, quienes no estuvieron en el Mundial, debido al problema de salud que transita Jorge



👪 Leo se fue a su casa en Miami para estar con Anto y sus hijos Ciro, Mateo y Thiago. Es un… pic.twitter.com/WVpXLbvTfx — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2026

Después de haber disputado la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi finalmente tomará vacaciones, y podría ausentarse hasta tres semanas, debido a las reglas de la FIFA.

Esto debido a que, en busca de que los jugadores tengan el tiempo de descanso necesario, y evitar problemas de lesiones, todos los participantes de la Copa del Mundo 2026 tienen garantizados 21 días de vacaciones a partir de que terminen su participación.

Posible alineación de Inter Miami (4-1-3-2): Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael; Sergio Reguilón; David Ruiz, Yannick Bright, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Luis Suárez y Germán Berterame.

Últimas noticias de Chicago Fire

#MLS | 📰 El polaco Robert Lewandowski está a las puertas de su debut en Major League Soccer.



Gregg Berhalter ha confirmado su disponibilidad.



El técnico estadounidense también confirmó principio de acuerdo con Monterrey por Hugo Cuypers.#cf97 pic.twitter.com/v6r8ZR7maA — Deporte Total USA (@deportetotalusa) July 20, 2026

Robert Lewandowski firmó como Jugador Franquicia con el Chicago Fire hasta el 2027-28. Llega como agente libre después de Barcelona y es el fichaje bomba del equipo.

Gregg Berhalter también confirmó principio de acuerdo con Monterrey por Hugo Cuypers. Con la inminente salida del atacante belga, el polaco podría ir de inicio en la alineación.

Posible alineación de Chicago Fire (4-3-3): Christopher Brady; Jonatha Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman; Mauricio Pineda, Anton Saletros, Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba.

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