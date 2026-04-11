Inter Miami vs NY Red Bulls: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami jugará su segundo partido como local en la temporada regular de la MLS 2026 en la Jornada 7 recibiendo al NY Red Bulls en su nueva casa, el NU Stadium ubicado en el Miami Freedom Park que apenas se estrenó la semana pasada.

La cantidad de 25 goles son los que han habido en los últimos cinco compromisos entre ambos clubes, por lo que se esperan varios goles según esta tendencia y con dos equipos plagados de buenos jugadores no sería una novedad.

De esa manera, te dejamos toda la información más importante entre el cuadro de Florida y el conjunto neoyorkino.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro de Florida se medirá al cuadro de los Toros Rojos de Nueva York, enfrentamiento del que han salido airosos en cuatro de los últimos cinco juegos disputados ante ellos, por ese motivo y con el objetivo de registrar su primera victoria en su nueva casa, el vigente campeón de la MLS Cup saldrá con todo para obtner el triunfo.

En los juegos recienten han habido muchos goles, Leo Messi y compañía han encontrado la medida ante este equipo y podrían obtener un triunfo con varios goles de diferencia.

Inter Miami 3-0 NY Red Bulls

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs NY Red Bulls?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : NU Stadium

: NU Stadium Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

El NU Stadium será la sede del partido | Tomas Diniz Santos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y el NY Red Bulls (dos partidos)

Inter Miami : 4

: 4 Empate : 0

: 0 NY Red Bulls: 1

Último partido entre ambos: 19/07/25 - NY Red Bulls 1-5 Inter Miami - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Inter Miami NY Red Bulls Inter Miami 2-2 Austin 04/04/26 NY Red Bulls 2-4 Cincinnati 04/04/26 NYC FC 2-3 Inter Miami 22/03/26 Charlotte 6-1 NY Red Bulls 21/03/26 Charlotte 0-0 Inter 14/03/26 Torotno 1-1 NY Red Bulls 14/03/26 Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26 NY Red Bulls 0-3 Montréal 08/03/26 D.C. United 1-2 Inter Miami 07/03/26 NY Red Bulls 1- New England Revolution 28/02/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs NY Red Bulls por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

FT at Nu Stadium 🏟️ pic.twitter.com/XYLB1BSWIt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2026

El Inter Miami disputó su histórico partido inaugural como local en su nuevo y vanguardista estadio en el corazón de la ciudad.

El encuentro terminó en un emocionante empate 2-2 contra el Austin FC en la temporada regular de la MLS. El capitán Leo Messi y el delantero Luis Suárez anotaron los primeros goles históricos del club en el Nu Stadium. Esto le permitió al Inter Miami conseguir un punto en casa en su histórico partido inaugural.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, David Ayalla; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.

Últimas noticias de NY Red Bulls

El Red Bull New York recibirá al Pittsburgh Riverhounds SC en los dieciseisavos de final de la Lamar Hunt US Open Cup 2026 el miércoles 15 de abril en el Sports Illustrated Stadium.

El partido comenzará a las 19:30 (hora del este) y se podrá seguir en directo por Paramount+ y Red Bulls Radio en inglés a través de la aplicación Red Bull New York y NewYorkRedBulls.com. Así lo compartió el club en su sitio web.

Posible alineación de NY Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath; Jahkeele Marshall-Rutty, Dylan Nealis, Robert Voloder, Matthew Dos Santos; Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Emil Forsberg; Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba.