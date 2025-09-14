Inter Miami vs Seattle Sounders: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El Inter Miami disputará uno de sus partidos pendientes de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el Seattle Sounders a un par de semanas de haberse enfrentado en la final de la Leagues Cup 2025 donde el cuadro visitante los venció 3-0.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será la revancha de la final que dejó muchos estragos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Seattle Sounders?

Ciudad: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Fecha: martes 16 de septiembre

Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Seattle Sounders en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Charlotte MLS Seattle 3-0 D Leagues Cup Orlando 3-1 V Leagues Cup DC United 1-1 E MLS Tigres 2-1 V Leagues Cup

Últimos 5 partidos de Seattle Sounders

Rival Resultado Competición LA Galaxy MLS Inter 3-0 V Leagues Cup LA Galaxy 0-2 V Leagues Cup Sporting 5-2 V MLS Puebla 0-0 E Leagues Cup

Últimas noticias de Inter Miami

¡LA MLS LE DA 3 PARTIDOS DE SUSPENSIÓN A LUIS SUÁREZ! 💥

El uruguayo no estará en los tres partidos siguientes del Inter Miami.



Asimismo, Steven Lenhart del Staff de Seattle Sounders, no podrá ingresar al campo y perderá su acreditación con el club por el resto de la temporada pic.twitter.com/8zfBYBDZWA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 8, 2025

Luis Suárez no podrá jugar debido a que está suspendido por tres juegos en la MLS, luego de los acontecimientos que ocurrieron en la final de la Leagues Cup 2025.

Últimas noticias de Seattle Sounders

WE ARE LEAGUES CUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/yIk5frTso6 — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 1, 2025

The Sounders se consagró como el campeón de la Leagues Cup, luego de haber derrotado con goleada incluida al cuadro de las garzas, por lo que ahora buscarán tomar el mejor sitio de su conferencia y luchar por el campeonato.

Posibles alineaciones de Inter Miami vs Seattle Sounders

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi.

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldan, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldan, Pedro de la Vega; Jordan Ferreira y Danny Musovski.

Pronóstico SI

Inter Miami 2-1 Seattle Sounders.