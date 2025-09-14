Inter Miami vs Seattle Sounders: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
El Inter Miami disputará uno de sus partidos pendientes de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el Seattle Sounders a un par de semanas de haberse enfrentado en la final de la Leagues Cup 2025 donde el cuadro visitante los venció 3-0.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será la revancha de la final que dejó muchos estragos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Seattle Sounders?
- Ciudad: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Fecha: martes 16 de septiembre
- Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Seattle Sounders en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.
Últimos 5 partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Charlotte
MLS
Seattle
3-0 D
Leagues Cup
Orlando
3-1 V
Leagues Cup
DC United
1-1 E
MLS
Tigres
2-1 V
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de Seattle Sounders
Rival
Resultado
Competición
LA Galaxy
MLS
Inter
3-0 V
Leagues Cup
LA Galaxy
0-2 V
Leagues Cup
Sporting
5-2 V
MLS
Puebla
0-0 E
Leagues Cup
Últimas noticias de Inter Miami
Luis Suárez no podrá jugar debido a que está suspendido por tres juegos en la MLS, luego de los acontecimientos que ocurrieron en la final de la Leagues Cup 2025.
Últimas noticias de Seattle Sounders
The Sounders se consagró como el campeón de la Leagues Cup, luego de haber derrotado con goleada incluida al cuadro de las garzas, por lo que ahora buscarán tomar el mejor sitio de su conferencia y luchar por el campeonato.
Posibles alineaciones de Inter Miami vs Seattle Sounders
Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi.
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldan, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldan, Pedro de la Vega; Jordan Ferreira y Danny Musovski.
Pronóstico SI
Inter Miami 2-1 Seattle Sounders.
