Ipswich vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

El Ipswich Town y el Liverpool se enfrentan este viernes 4 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2026/27. En Portman Road, el local buscará volver a hacerse fuerte en casa y los Reds la primera victoria desde el comienzo del ciclo de Andoni Iraola.

El Liverpool llega tras dos empates por 2 a 2. Rescató un punto agónico de su visita al Newcastle con un penal de Dominik Szoboszlai en el minuto 99 y luego remontó en dos ocasiones ante Nottingham Forest en Anfield. Alexander Isak y Víctor Muñoz marcaron para un equipo que volvió a mostrar capacidad de reacción, pero que todavía tiene problemas para sostener los partidos defensivamente.

El Ipswich, uno de los recién ascendidos, comenzó su aventura en la Premier con una victoria 2-1 sobre Sunderland, pero después recibió un duro golpe al caer 5-2 ante Manchester United en Old Trafford. Entre ambos partidos, el equipo dirigido por Gary O'Neil también consiguió avanzar en la Carabao Cup: derrotó 3-1 a Leicester con un doblete de Marcelino Núñez y un tanto de Sindre Walle Egeli.

Pronóstico SI

Liverpool llega como favorito por jerarquía individual de sus jugadores, pero los primeros partidos de Iraola indican que no será un trámite sencillo. Los Reds han marcado cuatro goles en dos jornadas y encontraron respuestas ofensivas cuando estuvieron por detrás, aunque todavía deben corregir una defensa que lleva ocho partidos consecutivos de Premier sin conseguir dejar su arco en cero.

Ipswich puede complicar el partido en Portman Road. El recién ascendido ya mostró ante Sunderland que tiene velocidad y variantes para atacar, con un Julio Enciso siempre al acecho. Imaginamos un resultado abierto hasta el final, con el Liverpool imponiéndose.

Pronóstico: Ipswich Town 1-2 Liverpool.

¿A qué hora se juega el Ipswichvs Liverpool?

Ciudad : Ipswich, Inglaterra

: Ipswich, Inglaterra Estadio : Portman Road

: Portman Road Fecha : viernes 4 de septiembre

: viernes 4 de septiembre Hora : 15:00 (Este USA), 13:00 CDMX, 21:00 España

: 15:00 (Este USA), 13:00 CDMX, 21:00 España Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre Ipswich y Liverpool (últimos cinco partidos)

Ipswich: 0

0 Empate : 0

: 0 Liverpool: 5

Último antecedente: 25/01/2025 - Liverpool 4-1 Ipswich - Premier League 24/25, Fecha 23

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-IPSWICH | PAUL ELLIS/GettyImages

Últimos 5 partidos

Ipswich Liverpool Manchester United 5-2 Ipswich 30/08/26 Liverpool 2-2 Forest 29/08/26 Ipswich 3-1 Leicester City 25/08/26 Newcastle 2-2 Liverpool 23/08/26 Ipswich 2-1 Sunderland 21/08/26 Liverpool 2-0 Como 16/08/26 Union Berlin 2-4 Ipswich 08/08/26 Liverpool 2-3 Mónaco 09/08/26 Ipswich 3-0 Rayo Vallecano 01/08/26 Liverpool 2-4 Leeds United 02/08/26

¿Cómo ver el Ipswich vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Ipswich

Gary O'Neil llega al encuentro con varias dudas. Azor Matusiwa, Jack Taylor y Jaden Philogene-Bidace son bajas por lesión. El paraguayo Julio Enciso es la principal carta ofensiva con la que cuenta el equipo, acompañado en ataque por el japonés Daizen Maeda y el brasileño Emersonn, el gran fichaje para el regreso a la Premier.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Dan Mullan/GettyImages

Posible alineación del Ipswich (4-2-3-1): K. Scherpen; Dara O'Shea, Issa Diop, Jacob Greaves, Leif Davis; Sasa Lukic, Marcelino Núñez; Daizen Maeda, Julio Enciso, Abdul Fatawu; Emersonn Correia.

Últimas noticias del Liverpool

Andoni Iraola busca imprimirle al equipo un estilo más agresivo y vertical, pero los primeros partidos dejaron una preocupación evidente en el plano defensivo, con cuatro goles sufridos en los dos primeros encuentros y siempre comenzando en desventaja. El propio entrenador valoró la reacción de su equipo en los segundos tiempos, aunque todavía necesita mejorar en intensidad y concentración defensiva.

La lista de bajas sigue siendo importante. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic y Giovanni Leoni aparecen como ausentes por lesión de cara al encuentro. No hay suspensiones registradas.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Víctor Muñoz; Alexander Isak.

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