Irak vs Noruega - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Uno de los momentos más esperados de este Mundial 2026 era el debut de Erling Haaland. El "Androide" clasificó a Noruega sin mayores inconvenientes, dejando en segundo lugar a Italia, ni más ni menos, y ahora comparten grupo con Francia, Senegal e Irak.

Justamente, el primer partido de los nórdicos será ante los asiáticos, que llegaron a la Copa del Mundo luego de haber atravesado la instancia del repechaje.

El lunes 22 será el día del segundo partido para Noruega, esta vez ante Senegal. Mientras que el viernes siguiente, el 26, tendremos el esperado choque ante Francia, con el duelo Haaland vs Mbappé como el plato principal.

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