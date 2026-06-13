Irán vs Nueva Zelanda: previa, predicciones y alineaciones

El Grupo G del Mundial 2026 abre sus acciones con el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, dos escuadras que no parten como favoritas debido a que comparten sector con Bélgica y Egipto, pero al existir la posibilidad de que el mejor tercer lugar avance, este duelo será de vida o muerte.



Los Príncipes de Persia son una escuadra habitual desde la Confederación Asiática, tanto que llevan cuatro años consecutivos calificando, aunque también tuvieron presencia en Argentina 1978, Francia 1998 y Alemania 2006, sin poder superar la primera fase, algo que se repitió en las últimas tres ediciones. Por ello, su consigna es poder establecerse más allá de la primera ronda por primera vez en su historia, algo que luce probable gracias al incremento de selecciones y a que ahora se tendrán las llaves de dieciseisavos de final.



Del otro lado, los All Whites han tenido más chances de llegar a la justa gracias a que hace un tiempo Australia pidió su cambio a la Confederación Asiática, dando más oportunidad a las otras selecciones de Oceanía de soñar con la Copa del Mundo. Su primera participación fue en España 1982, despidiéndose en la primera ronda, lo cual también pasó en Sudáfrica 2010, aunque lo curioso en ese último certamen fue que quedaron eliminados sin haber perdido ni una vez porque empataron en todos sus juegos de la Fase de Grupos. Y ahora, los Kiwis vivirán su tercer Mundial, esperando mejorar lo hecho hasta ahora.



Si revisamos el historial entre estos dos países, no han tenido enfrentamientos, por lo que será su primer choque oficial.

Pronóstico SI

La experiencia podría ser factor clave para este compromiso. Las casas de apuestas se inclinan por una victoria de Irán, que tiene algunos de sus futbolistas en diferentes ligas de Europa. Del mismo modo, las cuotas colocan más factible un empate a que Nueva Zelanda dé la sorpresa. Pese a las tensiones políticas que han existido sobre la participación de los iraníes a causa del anfitrión Estados Unidos y su presidente, eso podría no afectar el rendimiento de la selección para doblegar a su rival.



Irán 2-0 Nueva Zelanda

¿A qué hora se juega el Irán vs Nueva Zelanda?

Ciudad: Inglewood, California

Estadio: SoFi Stadium

Fecha: lunes, 15 de junio

Horario: 20 h (EEUU ET), 19 h (México), 3:00 (España, 16/06)

Últimos 5 partidos

Irán Nueva Zelanda Irán 3–1 Gambia 29/5/26 Inglaterra 1–0 Nueva Zelanda 6/6/26 Irán 5-0 Costa Rica 27/3/26 Haití 4–0 Nueva Zelanda 2/6/26 Irán 1-2 Nigeria 27/3/26 Nueva Zelanda 4-1 Chile 30/3/26 Uzbekistán 0-0 Irán 18/11/25 Nueva Zelanda 0-2 Finlandia 27/3/26 Irán 0-0 Cabo Verde 13/11/25 Ecuador 2-0 Nueva Zelanda 18/11/25

¿Cómo ver el Irán vs Nueva Zelanda por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN

Últimas noticias de Irán

Debido al conflicto con el país anfitrión, que no quiere hospedarlos, los iraníes optaron por armar su campamento en México, más precisamente en la ciudad de Tijuana, por lo que viajaran a los encuentros a realizarse en los Estados Unidos, pero no se quedarían en dicho territorio, pues volverían a suelo azteca.



El entrenador del conjunto asiático, Amir Ghalenoei, incluyó en su convocatoria a Ehsan Hajsafi (AEK Atenas), Alireza Jahanbakhsh (Heerenveen), Mohammad Mohebi (Rostov), Kasra Taheri (Rubin Kazán) y Mehdi Taremi (Olympiakos).

El delantero Mehdi Taremi es el jugador más destacado de Irán, y se espera que hoy sea titular. El exjugador del Inter de Milán buscará aumentar su cuenta de 60 goles internacionales tras una campaña de clasificación en la que anotó 10 goles y dio siete asistencias.

Hong Kong v Iran - FIFA World Cup Asian 2nd Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

La posible alineación de Irán (4-3-3) : Beiranvand; Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Ghayedi, Taremi, Hosseinzadeh.

Últimas noticias de Nueva Zelanda

Los Kiwis están bajo el mando del inglés Darren Bazeley y están liderados por su capitán Chris Wood (Nottingham Forest). Entre sus convocados están Tyler Blindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United), Finn Surman (Portland Timbers), Marko Stamenic (Swansea City) y Ben Old (Saint Etienne).

Chris Wood, tras sufrir una temporada plagada de lesiones, está completamente recuperado a tiempo para el torneo. La gran mayoría de las esperanzas de éxito de Nueva Zelanda recaen sobre sus hombros.

New Zealand v Samoa - FIFA World Cup 2026 Qualfier | Hannah Peters/GettyImages

La posible alineación de Nueva Zelanda (4-4-2): Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt.

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