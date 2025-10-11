Sports Illustrated Fútbol

Irlanda del Norte vs Alemania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Alemania busca afianzarse en el liderato del Grupo A de las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026
Carlos García|
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Windsor Park será el escenario de un duelo clave en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, cuando la selección de Irlanda del Norte, dirigida por Michael O'Neill, reciba a la poderosa Alemania de Julian Nagelsmann, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Irlanda del Norte vs Alemania?

  • Ciudad: Belfast, Irlanda del Norte
  • Fecha: lunes 13 de octubre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Windsor Park

¿Cómo se podrá ver el Irlanda del Norte vs Alemania en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Amazon Prime

México

Sky Sports

Sky+

España

UEFA TV

UEFA TV

Argentina

ESPN

Disney+

Joshua Kimmich
Joshua Kimmich

Últimos cinco partidos de Irlanda del Norte

Rival

Resultado

Competición

Eslovaquia

2-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Alemania

1-3 D

Eliminatorias Mundialistas

Luxemburgo

3-1 V

Eliminatorias Mundialistas

Islandia

1-0 V

Amistoso

Dinamarca

1-2 D

Amistoso

Últimos cinco partidos de Alemania

Rival

Resultado

Competición

Luxemburgo

4-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Irlanda del Norte

3-1 V

Eliminatorias Mundialistas

Eslovaquia

0-2 D

Eliminatorias Mundialistas

Francia

2-0 V

UEFA Nations League

Portugal

1-2 D

UEFA Nations League

FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIER-NIR-SVK
FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIER-NIR-SVK

Últimas noticias de Irlanda del Norte

La selección de Irlanda del Norte llega a este encuentro en un buen momento, ubicándose en la segunda posición del Grupo A con 6 puntos. En la última jornada, consiguieron una importante victoria por 2-0 sobre Eslovaquia, lo que los mantiene en la pelea por la clasificación.

El equipo de Michael O'Neill buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa ante uno de los rivales más complicados del grupo; sin embargo, no podrán contar con su capitán, Conor Bradley, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas.

Últimas noticias de Alemania

El conjunto alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, lidera el Grupo A con 6 puntos, gracias a una mejor diferencia de goles. En su último partido, golearon 4-0 a Luxemburgo, mostrando una gran versión y recuperándose de la derrota sufrida ante Eslovaquia en septiembre.

Los alemanes buscarán una victoria en Belfast que los consolide como líderes en solitario y los acerque al objetivo de clasificar al Mundial.

Eoin Toal, Alistair McCann, Florian Wirtz
Eoin Toal, Alistair McCann, Florian Wirtz

Posibles alineaciones

Irlanda del Norte

  • Portero: Bailey Peacock-Farrell
  • Defensas: Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume
  • Mediocampistas: Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley
  • Delanteros: Jamie Reid, Ethan Galbraith

Alemania

  • Portero: Oliver Baumann
  • Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum
  • Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka
  • Mediapuntas: Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi
  • Delantero: Nick Woltemade

Pronóstico SI

Alemania parte como favorita por la calidad de su plantilla y su buen momento ofensivo; sin embargo, Irlanda del Norte ha demostrado ser un rival muy competitivo en casa, donde ha conseguido buenos resultados.

Se espera un partido disputado, pero la mayor jerarquía individual de los alemanes debería ser suficiente para que se lleven la victoria.

Irlanda del Norte 1-2 Alemania

