Irlanda del Norte vs Alemania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Windsor Park será el escenario de un duelo clave en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, cuando la selección de Irlanda del Norte, dirigida por Michael O'Neill, reciba a la poderosa Alemania de Julian Nagelsmann, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Irlanda del Norte vs Alemania?
- Ciudad: Belfast, Irlanda del Norte
- Fecha: lunes 13 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Windsor Park
¿Cómo se podrá ver el Irlanda del Norte vs Alemania en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
Amazon Prime
México
Sky Sports
Sky+
España
UEFA TV
UEFA TV
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de Irlanda del Norte
Rival
Resultado
Competición
Eslovaquia
2-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Alemania
1-3 D
Eliminatorias Mundialistas
Luxemburgo
3-1 V
Eliminatorias Mundialistas
Islandia
1-0 V
Amistoso
Dinamarca
1-2 D
Amistoso
Últimos cinco partidos de Alemania
Rival
Resultado
Competición
Luxemburgo
4-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Irlanda del Norte
3-1 V
Eliminatorias Mundialistas
Eslovaquia
0-2 D
Eliminatorias Mundialistas
Francia
2-0 V
UEFA Nations League
Portugal
1-2 D
UEFA Nations League
Últimas noticias de Irlanda del Norte
La selección de Irlanda del Norte llega a este encuentro en un buen momento, ubicándose en la segunda posición del Grupo A con 6 puntos. En la última jornada, consiguieron una importante victoria por 2-0 sobre Eslovaquia, lo que los mantiene en la pelea por la clasificación.
El equipo de Michael O'Neill buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa ante uno de los rivales más complicados del grupo; sin embargo, no podrán contar con su capitán, Conor Bradley, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas.
Últimas noticias de Alemania
El conjunto alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, lidera el Grupo A con 6 puntos, gracias a una mejor diferencia de goles. En su último partido, golearon 4-0 a Luxemburgo, mostrando una gran versión y recuperándose de la derrota sufrida ante Eslovaquia en septiembre.
Los alemanes buscarán una victoria en Belfast que los consolide como líderes en solitario y los acerque al objetivo de clasificar al Mundial.
Posibles alineaciones
Irlanda del Norte
- Portero: Bailey Peacock-Farrell
- Defensas: Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume
- Mediocampistas: Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley
- Delanteros: Jamie Reid, Ethan Galbraith
Alemania
- Portero: Oliver Baumann
- Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum
- Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka
- Mediapuntas: Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi
- Delantero: Nick Woltemade
Pronóstico SI
Alemania parte como favorita por la calidad de su plantilla y su buen momento ofensivo; sin embargo, Irlanda del Norte ha demostrado ser un rival muy competitivo en casa, donde ha conseguido buenos resultados.
Se espera un partido disputado, pero la mayor jerarquía individual de los alemanes debería ser suficiente para que se lleven la victoria.
Irlanda del Norte 1-2 Alemania
