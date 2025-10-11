Irlanda del Norte vs Alemania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Windsor Park será el escenario de un duelo clave en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, cuando la selección de Irlanda del Norte, dirigida por Michael O'Neill, reciba a la poderosa Alemania de Julian Nagelsmann, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Irlanda del Norte vs Alemania?

Ciudad : Belfast, Irlanda del Norte

: Belfast, Irlanda del Norte Fecha : lunes 13 de octubre

: lunes 13 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Windsor Park

¿Cómo se podrá ver el Irlanda del Norte vs Alemania en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Amazon Prime México Sky Sports Sky+ España UEFA TV UEFA TV Argentina ESPN Disney+

Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alexander Hassenstein/GettyImages

Últimos cinco partidos de Irlanda del Norte

Rival Resultado Competición Eslovaquia 2-0 V Eliminatorias Mundialistas Alemania 1-3 D Eliminatorias Mundialistas Luxemburgo 3-1 V Eliminatorias Mundialistas Islandia 1-0 V Amistoso Dinamarca 1-2 D Amistoso

Últimos cinco partidos de Alemania

Rival Resultado Competición Luxemburgo 4-0 V Eliminatorias Mundialistas Irlanda del Norte 3-1 V Eliminatorias Mundialistas Eslovaquia 0-2 D Eliminatorias Mundialistas Francia 2-0 V UEFA Nations League Portugal 1-2 D UEFA Nations League

FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIER-NIR-SVK | PAUL FAITH/GettyImages

Últimas noticias de Irlanda del Norte

La selección de Irlanda del Norte llega a este encuentro en un buen momento, ubicándose en la segunda posición del Grupo A con 6 puntos. En la última jornada, consiguieron una importante victoria por 2-0 sobre Eslovaquia, lo que los mantiene en la pelea por la clasificación.

El equipo de Michael O'Neill buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa ante uno de los rivales más complicados del grupo; sin embargo, no podrán contar con su capitán, Conor Bradley, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas.

Últimas noticias de Alemania

El conjunto alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, lidera el Grupo A con 6 puntos, gracias a una mejor diferencia de goles. En su último partido, golearon 4-0 a Luxemburgo, mostrando una gran versión y recuperándose de la derrota sufrida ante Eslovaquia en septiembre.

Los alemanes buscarán una victoria en Belfast que los consolide como líderes en solitario y los acerque al objetivo de clasificar al Mundial.

Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Posibles alineaciones

Irlanda del Norte

Portero : Bailey Peacock-Farrell

: Bailey Peacock-Farrell Defensas : Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume

: Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume Mediocampistas : Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley

: Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley Delanteros: Jamie Reid, Ethan Galbraith

Alemania

Portero : Oliver Baumann

: Oliver Baumann Defensas : Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum

: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum Mediocampistas : Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka

: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka Mediapuntas : Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi

: Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi Delantero: Nick Woltemade

Pronóstico SI

Alemania parte como favorita por la calidad de su plantilla y su buen momento ofensivo; sin embargo, Irlanda del Norte ha demostrado ser un rival muy competitivo en casa, donde ha conseguido buenos resultados.

Se espera un partido disputado, pero la mayor jerarquía individual de los alemanes debería ser suficiente para que se lleven la victoria.

Irlanda del Norte 1-2 Alemania