El cúmulo de lesiones a lo largo del semestre ha sido un total dolor de cabeza para el América. Los de la capital del país han perdido infinidad de piezas por complicaciones físicas de forma constante. La mayoría de las mismas han sido de índole muscular, señal de que el trabajo diario no está siendo el correcto.

Previo al parón FIFA, las Águilas sufrieron varias bajas por dicha razón en el último duelo de Liga MX en contra de Santos Se esperaba que en la pausa de selecciones, el cuadro del nido de Coapa recuperase piezas, sin embargo, ha pasado lo contrario, han perdido más jugadores.

Otra baja en el América. 😮



Isaías Violante salió lesionado y se perderá el Clásico Joven ante Cruz Azul. ¿Cómo afectará al equipo? 🦅🤔



👉 https://t.co/5w6eH50taQ pic.twitter.com/HZ1MvlbMmC — Esto en Línea (@estoenlinea) October 12, 2025

Durante el amistoso en Estados Unidos, Isaías Violante tuvo que salir del terreno de juego por lesión muscular. Durante un sprint de alta velocidad, el extremo mexicano fichado por el América el pasado mercado de invierno sintió una molestia en la parte posterior de muslo que no le permitió seguir en el campo.

Necaxa v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por ahora se desconoce la gravedad de la lesión. Será hasta la tarde este lunes cuando en Coapa tengan un diagnóstico final en torno a Violante. Sin embargo, se entiende que la gravedad de la misma puede estar por encima de lo común ya que el jugador no fue capaz de salir de la cancha por su propio pie.

Ahora mismo, es un hecho que Isaías se pierde de menos el duelo ante Cruz Azul del próximo fin de semana. Sin embargo, es posible que el jugador no tenga actividad por varias semanas más.

Desde su llegada al América, Violante no ha podido ir más allá de la suplencia. El pasado sábado, André Jardine le dio minutos para que el jugador ganase ritmo y al final lo ha pagado caro, pues el sobre esfuerzo terminó por romperle.