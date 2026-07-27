Israel Reyes interesa a la Roma: el defensa del América apunta a Europa

Tras haber tenido una buena copa del mundo con la selección mexicana de fútbol, el todavía defensa central de las Águilas del América, Israel Reyes, habría despertado el interés de distintos clubes europeos, siendo la Roma de la Serie A italiana quien, con información del diario MARCA (México), ya habría puesto una oferta sobre la mesa, la cual rondaría en los cinco millones de euros.

🔥🇲🇽 LA ROMA VA POR ISRAEL REYES



El equipo italiano presentó una oferta de 5 millones de euros por el jugador del América 🟡



Las Águilas, aún así, pedirían 6 o 7 millones para cerrar la operación 👀 #america #roma #mexico #israelreyes #futbol pic.twitter.com/4mCgnApdSh — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) July 27, 2026

El fichaje con el que América busca potenciar su zona ofensiva

Las Águilas del América arrancaron el Torneo Apertura 2026 con una victoria 0-1 sobre Querétaro en el Estadio Corregidoray un empate 1-1 ante el Atlante en el Estadio Banorte Azteca, por lo que lleva cuatro unidades cosechadas. No obstante, la afición no está nada contenta con el trabajo de la directiva encabezada por Santiago Baños, ya que no ha habido refuerzos de peso para poder luchar por el título de la Liga MX.

El técnico uruguayo Guillermo Almada, que tomó el timón tras la salida del brasileño André Jardine, tuvo muchas peticiones para armar un cuadro competitivo, sin embargo, no se concretó ninguna. Al Nido regresaron Emilio Lara, Franco Rossano, Miguel ‘Isco’ Ramírez, Esteban Lozano y Cristian ‘Chicote’ Calderón, aunque a este último lo transfirieron a Pumas. Fuera de eso, no ha habido más altas más que la subida del centrocampista brasileño Ícaro de Conceiçao al primer equipo.

Afortunadamente para la afición azulcrema, el periodista argentino César Luis Merlo reportó que los Millonetas han cerrado el fichaje del extremo izquierdo colombiano Óscar Perea, procedente del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, llegando en calidad de préstamo por una temporada, con opción de compra.

🚨[EXCLUSIVO] El América ficha al colombiano Óscar Perea. Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/xFSKmmnOlK pic.twitter.com/3dOwIeZdef — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 26, 2026

La intención de los emplumados para incorporar al cafetalero de 20 años es refrescar las bandas y sumar dinamismo en el ataque. Si bien su rol es como extremo por izquierda, el zurdo también sabe manejarse por derecha. El futbolista ofensivo se formó en el Atlético Nacional de su país para luego dar el salto al Racing de Estrasburgo, quien lo tuvo a préstamo con el AVS Sad de Portugal.

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