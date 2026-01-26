¿Israel Reyes terminó lesionado luego de la visita de México a Bolivia?

Israel Reyes generó preocupación durante el amistoso entre la selección mexicana y Bolivia, luego de solicitar el cambio apenas a los 30 minutos de partido. El defensor central abandonó el terreno de juego por precaución, encendiendo alertas inmediatas tanto en el cuerpo técnico nacional como en su club, el América.

La acción ocurrió sin un choque evidente ni una jugada brusca que explicara su salida, lo que llevó a pensar inicialmente en una posible lesión muscular. Desde el banquillo, la decisión fue inmediata: no arriesgar al futbolista en un contexto de partido amistoso y priorizar su integridad física rumbo a los siguientes compromisos.

Horas después del encuentro, el propio Israel Reyes rompió el silencio a través de sus redes sociales para tranquilizar a la afición. “Mi gente, parece que todo bien. Saludos a todos y muchas gracias”, escribió el zaguero, mensaje que fue interpretado como una señal positiva sobre su estado de salud tras abandonar el encuentro.

De acuerdo con los primeros reportes internos, el problema no iría más allá de una molestia muscular leve. No existe, hasta el momento, diagnóstico que apunte a una lesión de gravedad, ni tampoco indicios de un desgarro o daño estructural que obligue a una baja prolongada del defensor.

La sustitución fue catalogada como totalmente preventiva, entendiendo que el calendario inmediato exige cautela con futbolistas que tienen alta carga de minutos. El cuerpo técnico optó por no forzar al jugador, consciente de que el amistoso tenía como prioridad la observación y no el resultado.

Israel Reyes regresará a la disciplina del Club América, donde será evaluado a detalle por el cuerpo médico azulcrema. Será en Coapa donde se realicen estudios complementarios, en caso de ser necesarios, para descartar cualquier riesgo y establecer un plan claro de trabajo para los próximos días.

En el entorno americanista hay calma, pues la información preliminar coincide con la versión del propio futbolista. La expectativa es que Reyes se reincorpore pronto a los entrenamientos normales, siempre y cuando las pruebas confirmen que la molestia muscular quedó únicamente en una sobrecarga momentánea.

Así, el episodio vivido ante Bolivia parece quedar en un simple susto. Tanto Selección Mexicana como América mantienen comunicación constante sobre la evolución del central, quien sigue siendo pieza importante en ambos proyectos. Por ahora, la señal es clara: no hay alarma mayor y la precaución fue la mejor decisión.