Israel vs Italia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026

Italia no arrancó bien y tendrá que visitar a una de las selecciones que quiere lograr una histórica clasificación: visitará a Israel en Hungría por la quinta jornada de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de la Nazionale.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Israel vs Italia?

Ciudad: Debrecen, Hungría

Fecha: lunes 8 de septiembre

Horario: 14:45 (Estados Unidos), 12:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Nagyerdei Stadion

¿Cómo se podrá ver Israel vs Italia en TV y streaming online?

El partido podrá verse por ViX en Estados Unidos y por SkySports en México.

Últimos 5 partidos de Israel

Rival Resultado Competencia Moldavia 3-0 V Eliminatorias Eslovaquia 1-0 V Amistoso Estonia 3-1 V Eliminatorias Noruega 4-2 D Eliminatorias Estonia 2-1 V Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Italia

Rival Resultado Competencia Estonia 3-0 V Eliminatorias Moldavia 2-0 V Amistoso Noruega 3-0 D Eliminatorias Alemania 3-3 E UEFA Nations League Alemania 2-1 D UEFA Nations League

Últimas noticias de Israel

Goleó por 3-0 a Moldavia en Chisinau y ahora jugará de local, en Hungría por razones de seguridad, frente a una de las candidatas a clasificar a la Copa del Mundo. En su historia solamente jugó un Mundial: México 1970, integrando el grupo 2 con Italia, Suecia y Uruguay.

Últimas noticias de Italia

La Nazionale no arrancó de buena manera la eliminatoria, pero de a poco empezó a encaminar la situación rumbo a una posición más beneficiosa: tiene varios partidos menos que sus rivales por la actuación hasta cuartos de final en la UEFA Nations League, lo que le da un panorama claro sobre los contrincantes.

Posibles alineaciones

Israel

Portero: Daniel Peretz

Defensas: Roy Revivo, Stav Lemkin, Idan Nachmias, Eli Dasa

Mediocampista: Eliel Peretz

Volantes ofensivos: Manor Solomon, Oscar Gloukh, Dor Peretz, Dan Biton

Delanteros: Tai Baribo.

Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Federico Dimarco, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo

Mediocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Mattia Zaccagni

Delanteros: Mateo Retegui y Moise Kean.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien ambos vienen de golear, el ganador del partido será la cuatro veces campeona del mundo Italia.

Israel 0-2 Italia