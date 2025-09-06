Israel vs Italia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026
Italia no arrancó bien y tendrá que visitar a una de las selecciones que quiere lograr una histórica clasificación: visitará a Israel en Hungría por la quinta jornada de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de la Nazionale.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Israel vs Italia?
Ciudad: Debrecen, Hungría
Fecha: lunes 8 de septiembre
Horario: 14:45 (Estados Unidos), 12:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Nagyerdei Stadion
¿Cómo se podrá ver Israel vs Italia en TV y streaming online?
El partido podrá verse por ViX en Estados Unidos y por SkySports en México.
Últimos 5 partidos de Israel
Rival
Resultado
Competencia
Moldavia
3-0 V
Eliminatorias
Eslovaquia
1-0 V
Amistoso
Estonia
3-1 V
Eliminatorias
Noruega
4-2 D
Eliminatorias
Estonia
2-1 V
Eliminatorias
Últimos 5 partidos de Italia
Rival
Resultado
Competencia
Estonia
3-0 V
Eliminatorias
Moldavia
2-0 V
Amistoso
Noruega
3-0 D
Eliminatorias
Alemania
3-3 E
UEFA Nations League
Alemania
2-1 D
UEFA Nations League
Últimas noticias de Israel
Goleó por 3-0 a Moldavia en Chisinau y ahora jugará de local, en Hungría por razones de seguridad, frente a una de las candidatas a clasificar a la Copa del Mundo. En su historia solamente jugó un Mundial: México 1970, integrando el grupo 2 con Italia, Suecia y Uruguay.
Últimas noticias de Italia
La Nazionale no arrancó de buena manera la eliminatoria, pero de a poco empezó a encaminar la situación rumbo a una posición más beneficiosa: tiene varios partidos menos que sus rivales por la actuación hasta cuartos de final en la UEFA Nations League, lo que le da un panorama claro sobre los contrincantes.
Posibles alineaciones
Israel
Portero: Daniel Peretz
Defensas: Roy Revivo, Stav Lemkin, Idan Nachmias, Eli Dasa
Mediocampista: Eliel Peretz
Volantes ofensivos: Manor Solomon, Oscar Gloukh, Dor Peretz, Dan Biton
Delanteros: Tai Baribo.
Italia
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Federico Dimarco, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo
Mediocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Mattia Zaccagni
Delanteros: Mateo Retegui y Moise Kean.
Pronóstico SI Fútbol
Si bien ambos vienen de golear, el ganador del partido será la cuatro veces campeona del mundo Italia.
Israel 0-2 Italia
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo