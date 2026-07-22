Italia negocia con Guardiola para iniciar una nueva etapa deportiva

La selección italiana busca un nuevo entrenador para comenzar su reconstrucción y el gran objetivo de la Federación Italiana de Fútbol es Pep Guardiola. El propio presidente del organismo, Giovanni Malagò, confirmó que existen negociaciones con el español, aunque aclaró que todavía no hay garantías de que las conversaciones concluyan con un acuerdo.

El dirigente explicó que abrir un diálogo con el técnico era un paso lógico ante la magnitud del proyecto que pretende iniciar L'Azzurra, pero remarcó que eso no significa que el resto de candidatos haya perdido opciones; en esa línea, la decisión definitiva se conocerá en los próximos días.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Italian Football Federation has met with Pep Guardiola to convince him to take over as the national team Head Coach.



(Source: @SkySports) pic.twitter.com/4eUt2E5bqd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 20, 2026

La FIGC prepara una excepción económica

Uno de los principales obstáculos para la llegada de Guardiola es el aspecto financiero. Sin embargo, Malagò reveló que la federación está dispuesta a romper su política presupuestaria habitual para intentar incorporar a uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo.

El presidente reconoció que se estudia realizar un esfuerzo extraordinario debido al impacto que tendría la contratación del técnico catalán. Según medios italianos, durante el último fin de semana Paolo Maldini, actual director técnico de la FIGC, y el asesor Leonardo mantuvieron una reunión con el ex técnico del Manchester City para analizar la viabilidad del proyecto.

Aún así, aunque Guardiola es el candidato que más ilusión genera, la FIGC continúa evaluando otras alternativas: Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa 2020 con la selección italiana, y Andrea Pirlo, además de otros perfiles que todavía no trascendieron públicamente.

Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Marco Luzzani/GettyImages

La Federación pretende que el próximo seleccionador devuelva a Italia al primer plano internacional después de una profunda crisis deportiva.

Cabe recordar que la vacante quedó abierta tras la salida de Gennaro Gattuso, quien dejó el cargo luego de no conseguir la clasificación al Mundial 2026, prolongando el difícil momento que atraviesa una de las selecciones más históricas del fútbol.

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