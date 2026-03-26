Italia vs Irlanda del Norte: previa, predicciones y alineaciones

Italia e Irlanda del Norte se enfrentan este jueves 26 de marzo en el New Balance Arena de Bérgamo por la semifinal de uno de los cuatro repechajes europeos rumbo al Mundial 2026. Y hay mucho en juego. Quien se imponga avanzará a la final de la Ruta A (ante el ganador de Bosnia Herzegovina vs Gales) y quedará a un solo paso de la Copa del Mundo. El perdedor le tendrá que decir adiós a su sueño mundialista.

Para la Azzurra la presión es máxima tras haber fallado en las dos últimas clasificaciones. Irlanda del Norte tiene poco para perder y buscará regresar a una Copa del Mundo después de su última participación en México 1986.

"Es el partido más importante de mi carrera" aseguró el entrenador Genaro Gattuso. Y razones no le faltan: Italia podría convertirse en la primera selección campeona en perderse tres Mundiales consecutivos.

A continuación, toda la información para gozar de un duelo cargado de tensión.

Pronóstico SI Fútbol

Todo indica que será un partido con dominio territorial del dueño de casa, que intentará asumir el protagonismo desde el inicio y jugar en campo rival. Irlanda del Norte, en cambio, seguramente planteará un encuentro más cerrado, apostando a la solidez defensiva y a aprovechar alguna transición o pelota parada.

Más allá de la presión que arrastra la selección italiana en este tipo de instancias, la diferencia en la jerarquía individual y experiencia en partidos de alto nivel debería inclinar la balanza. Italia podría demorarse en abrir el marcador, pero cuando lo haga ya no habrá vuelta atrás.

Pronóstico: Italia 3-0 Irlanda del Norte

¿A qué hora se juega el Italia vs Irlanda del Norte?

Ciudad : Bérgamo, Italia

: Bérgamo, Italia Estadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Fecha : jueves 26 de marzo

: jueves 26 de marzo Hora : 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Países Bajos)

Historial de enfrentamientos directos entre Italia vs Irlanda del Norte

Partidos jugados : 11

: 11 Italia: 7

7 Empate: 3

Irlanda del Norte: 1

Último partido entre ambos: 15/11/2021 - Irlanda del Norte 0-0 Italia - Eliminatorias UEFA Mundial 2022

TOPSHOT-FBL-WC-2022-EUR-QUALIFIER-NIR-ITA | PAUL FAITH/GettyImages

Últimos 5 partidos

Italia Irlanda del Norte Italia 1-4 Noruega 16/11/25 Irlanda del Norte 1-0 Luxemburgo 17/11/25 Moldavia 0-2 Italia 13/11/25 Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte 14/11/25 Italia 3-0 Israel 14/10/25 Irlanda del Norte 0-1 Alemania 13/10/25 Estonia 1-3 Italia 11/10/25 Irlanda del Norte 2-0 Eslovaquia 10/10/25 Israel 4-5 Italia 08/09/25 Alemania 3-1 Irlanda del Norte 07/09/25

¿Cómo ver Italia vs Irlanda del Norte por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España -

Últimas noticias de Italia

La selección dirigida por Gennaro Gattuso llega con algunas complicaciones en la previa, especialmente en defensa. El capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, está descartado, mientras que Alessandro Bastoni y Gianluca Mancini arrastran molestias y serán evaluados hasta último momento. Riccardo Calafiori, quien también llegaba con dudas físicas, recibió el alta y estará disponible.

En ataque, Gianluca Scamacca es baja casi confirmada por una lesión en el aductor, mientras que Federico Chiesa quedó fuera de la convocatoria. Mateo Retegui y Moise Kean serán casi con seguridad las referencias ofensivas.

"No hay otro resultado que no sea la victoria", aseguró el delantero del Al-Qadisiyah, quien en Bérgamo se sentirá como en casa luego de su exitoso paso por Atalanta. Una frase que resume la carga con la que afronta Italia este trascendental encuentro.

Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Italia (3-5-2): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Mancini; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui.

Últimas noticias de Irlanda del Norte

El equipo de Michael O'Neill quiere dar el golpe, aún sabiendo que las diferencias de jerarquías entre los planteles son enormes. Y hay un dato que lo evidencia: de los 27 convocados por el entrenador, solo tres futbolistas militan en la primera división: Trai Hume (Sunderland), Justin Devenny (Crystal Palace) y Brad Lyons (Kilmarnock).

Por el lado de las bajas, O'Neill no podrá contar con Conor Bradley, lateral del Liverpool considerado el mejor jugador norirlandés de la actualidad, afectado por una lesión en la rodilla. Daniel Ballard, del Sunderland, tampoco podrá estar por un problema muscular.

Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Posible alineación de Irlanda del Norte (3-5-2): P. Charles; Hume, McConville, Brown, McNair, Devenny, Saville, S. Charles, McCann; Price, Reid.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES