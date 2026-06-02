Iván Alonso arremete contra Martín Anselmi: "Tomó la decisión de huir, no de salir"

Iván Alonso firmó como director deportivo de Cruz Azul en noviembre de 2023 tras una seguidilla de malos resultados. Dos años y medio después, el proyecto del directivo uruguayo rindió frutos y la Máquina Celeste consiguió ganar su décimo título de la Liga MX.

Este martes 2 de junio, Alonso sostuvo una entrevista con la cadena ESPN en la que habló sobre su gestión al frente del cuadro cementero. En un punto de la conversación, el directivo de la Máquina se refirió a Martín Anselmi, el primer técnico por el que apostó para regresar a Cruz Azul a los primeros planos del futbol mexicano.

El directivo charrúa abundó sobre la manera en que este se marchó de la institución.

No me gustó desde el punto de vista de la huida. Lo sentí como una huida. Creo que, con lo que había construido hasta el momento, las formas podrían haber sido otras Iván Alonso

Anselmi llegó al cuadro de La Noria en enero de 2024, procedente de Independiente del Valle, pero se fue de manera abrupta en enero de 2025, tras recibir una oferta del FC Porto y forzar su salida. Llevó a la escuadra celeste a una final y a una semifinal después de años de mediocridad.

Martín Anselmi dejó a Cruz Azul de manera abrupta tras dirigirlos un año | Jam Media/GettyImages

Iván Alonso: "Cruz Azul endiosó a Anselmi"

Alonso se mostró muy crítico con las formas del entrenador argentino, a quien considera, el entorno de Cruz Azul "endiosó". "Más allá de las capacidades que tiene como entrenador, aquí hubo una construcción de imagen muy fuerte alrededor de él", agregó.

El directivo de la Máquina continuó su análisis mencioando que Anselmi probablemente creyó que el siguiente paso en su carrera era dirigir en la élite europea después de conseguir varios logros a una corta edad.

Un club grande de Europa lo sedujo y (Anselmi) tomó la decisión no de salir, sino de huir, que fue lo que más nos dolió a todos Iván Alonso

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

Los pobres números de Anselmi fuera de Cruz Azul

El Porto pagó la cláusula de rescisión por Martín Anselmi y lo sumó a sus filas el 27 de enero de 2025. El paso del estratega argentino por los Dragones fue desafortunado, ya que solamente pudo dirigir 21 partidos, registrando 10 victorias, seis empates y cinco derrotas. Fue despedido en junio del mismo año.

En enero de 2026, Anselmi fue nombrado como nuevo técnico del Botafogo, no obstante, el periplo del técnico en el club fue muy corto y casi tres meses después, tras dirigir 17 partidos, fue cesado. Actualmente se encuentra sin trabajo.