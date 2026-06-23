Japón vs Suecia: previa, predicciones y alineaciones

Después de haber disputado sus dos primeros partidos de la Fase de Grupos correspondiente al Grupo F en el Mundial 2026, la selección de Japón y la selección de Suecia terminan su participación antes de la ronda de 32.

El conjunto nipón es segundo de grupo con 4 puntos, los mismos que Países Bajos, tras haber conseguido una victoria y un empate. Mientras, los suecos son terceros con una victoria. Ambas selecciones tienen opciones de clasificar a la siguiente ronda y dependen de sí mismas, lo que hace que este partido sea clave en sus aspiraciones.

Japón y Suecia se han enfrentado hasta en cinco ocasiones en la historia, con un saldo muy parejo: dos victorias para Suecia, una para Japón y dos empates. Siendo así, los dejamos con la información sobre su enfrentamiento en la justa mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

Este duelo será muy interesante y seguramente estará muy combativo, pues ambos países buscarán clasificarse a la siguiente ronda y los dos querrán quedarse con el primer lugar del grupo.

Por lo tanto, vemos posible un juego que puede terminar en una igualdad con varias anotaciones siendo equipos con mucha llegada.

Japón 2-2 Suecia

¿A qué hora se juega el Japón vs Suecia?

Ciudad : Dallas

: Dallas Estadio : Dallas

: Dallas Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 ESP (26/06)

El Estadio Dallas será la sede | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Japón vs Suecia (único partido)

Japón: 1

1 Empate : 2

: 2 Suecia: 2

Último partido entre ambos: 25/05/02 - Japón 1-1 Suecia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Japón Suecia Túnez 0-4 Japón 20/06/26 Países Bajos 2-2 Suecia 14/06/26 Países Bajos 2-2 Japón 14/06/26 Suecia 5-1 Túnez 14/06/26 Japón 1-0 Islandia 31/05/26 Noruega 3-1 Suecia 01/06/26 Inglaterra 0-1 Japón 31/03/26 Suecia 3-2 Polonia 31/03/26 Escocia 0-1 Japón 28/03/26 Ucrania 1-3 Suecia 26/03/26

¿Cómo ver el Japón vs Suecia por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW y FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Japón

Japón goleó a la selección de Túnez en la segunda jornada y la dejó sin opciones matemáticas de clasificar a la siguiente ronda. Kamada, Ueda en dos ocasiones y Junya Ito fueron los goleadores del equipo.

MEXICO-MONTERREY-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP F-JPN VS TUN | Xinhua News Agency/GettyImages

"Siento alivio, gracias. Me sentí frustrado en el torneo anterior por no haber podido marcar, pero siento que finalmente me he sacado esa espina. Conseguimos un punto en un partido inaugural muy difícil y sabíamos que, para hacerlo valer, teníamos que sumar los tres puntos hoy. Estoy feliz de haber podido contribuir", dijo el goleador Ueda tras anotar por partida doble.

Posible alineación de Japón (3-4-3): Suzuki, Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan, Kamada, Sano, Nakamura, Kubo, Maeda, Ueda.

Últimas noticias de Suecia

Después de un gran estreno ante Túnez, la selección de Suecia mostró una de sus peores caras e hizo un mal papel ante Países Bajos saliendo goleada 5-1. Elanga fue el autor del gol sueco.

"Jugábamos contra un buen equipo y nos hicieron daño por las bandas. El primer gol vino de un balón en largo que no supimos maejar. No tuvimos una gran entrada en el partido en la primera parte.

Es una de esas cosas de las que aprendes mucho. A veces tienes este tipo de experiencias, no creo que fuese ese tipo de partido, pero tenemos que aprender de ello", dijo el seleccionaodr de Suecia, Graham Potter.

Posible alineación de Suecia (3-4-1-2): Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien; Gabriel Gudmondsoon, Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren; Jesper Karlstrom; Yasin Ayari; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

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