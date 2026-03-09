Jardine explica sus decisiones tras el triunfo del América en Querétaro

El América consiguió una victoria de peso en calidad de visitante al imponerse 1-2 ante Querétaro, resultado que llega en un momento particularmente sensible para el equipo de André Jardine. Tras semanas de cuestionamientos y resultados irregulares, las "Águilas" lograron sumar tres puntos que ayudan a recomponer el ánimo del grupo.

El encuentro tuvo momentos de tensión para el conjunto azulcrema. Aunque el equipo generó oportunidades durante distintos pasajes del partido, el gol del rival complicó el desarrollo del juego. Aun así, América logró gestionar el marcador y sostener la ventaja en una cancha donde históricamente no resulta sencillo obtener resultados positivos.

América 🦅



André Jardine explica la razón por la cual envió a la banca a Luis Ángel Malagón y le dio juego a Rodolfo Cota.



Malagón jugará en Concachampions.



Al menos ante Mazatlán y en un amistoso frente a Tigres, seguirá Cota, con la posibilidad de seguir jugando en Liga MX. pic.twitter.com/cemiZGUzgR — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 8, 2026

Tras el encuentro, André Jardine explicó algunas de las decisiones más llamativas de su alineación inicial, particularmente la suplencia de Luis Ángel Malagón. El técnico brasileño dejó claro que la decisión no fue circunstancial, sino parte de una planificación que el cuerpo técnico venía evaluando desde tiempo atrás.

“Le dimos ritmo de juego a Cota. Imaginamos a Malagón con selección y debe tener su momento. Lima jugó bien y Pato Salas asumió la responsabilidad tras la lesión de Dávila; mostró por qué está en América y por qué va a dar muchas alegrías”, explicó el entrenador azulcrema.

El estratega también aclaró que la rotación en la portería forma parte de un plan previamente establecido dentro del club, con la intención de mantener competitivo al plantel y ofrecer minutos a diferentes futbolistas del grupo.

“Ya estaba previsto desde hace tiempo. Íbamos a poner a Cota otra vez y después de Mazatlán veremos el panorama para decidir los partidos que jugará. En la Fecha FIFA tenemos amistoso con Tigres y él va a atajar”, comentó el técnico brasileño.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Más allá de las decisiones tácticas, Jardine destacó la importancia del resultado conseguido en Querétaro, sobre todo considerando el momento complicado que atraviesa el equipo dentro del torneo.

“Era una victoria importante, en una cancha importante. Son pocos los equipos que vienen y sacan puntos de Querétaro. El gol rival nos hizo perder control del juego, pero en el segundo tiempo generamos y supimos valorar los tres puntos”, señaló el entrenador americanista.

Finalmente, el técnico también se refirió a la situación de Henry Martín, quien continúa en proceso de recuperación y es uno de los futbolistas que el cuerpo técnico sigue de cerca antes de tomar cualquier decisión sobre su regreso a las canchas.

“Va a estar con nosotros en Filadelfia. Lo estamos cuidando al máximo y solo jugará cuando esté completamente recuperado. Cada tres días le hacemos evaluaciones; queremos tenerlo al menos en la banca”, concluyó Jardine sobre el estado físico del delantero.

