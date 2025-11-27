Jardine explota luego de la derrota del América en Monterrey

El América ha caído en campo de Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. El equipo de la capital fue superado de inicio a fin por los del norte del país. A pesar de ello, el técnico André Jardine considera que el encuentro se rompió por un mal trabajo arbitral en contra de los suyos.

🦅 André Jardine tras perder la ida de los cuartos de final ante Rayados



💥 “El tema arbitral hoy fue una vergüenza”



💥 “Este equipo en nuestra casa tiene mucha confianza”



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/8tmWeVEytV — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 27, 2025

Acabo de mirar las entradas y estoy un poco tocado. Si hablara de lo que pienso creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el otro partido, pero apenas voy a comentar que el tema arbitral hoy, en mi visión, fue una vergüenza. André Jardine

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Entiende que América se juega todo en la vuelta, sin embargo, contempla que el cotejo será más parejo de lo esperado.

Creo que será partido equilibrado como el de aquí, la contundencia de Monterrey acabó, marcando la diferencia, en mi visión, creo que, bueno, viendo de nueva cuenta el partido puede cambiar, creo que había una sensación de un partido caliente, equilibrado, un golazo de afuera que encontró Canales, un gol de pelota parada en contra, un partido donde producimos un par de chances para, por lo menos, hacer un gol, un 0-0, 1-1 sería más justo, hay otro partido en nuestra casa, este equipo tiene mucha confianza en lo que podemos hacer, hay un rival importante, son para estos momentos de los que estamos hechos, nuestra gente debe de estar con nosotros, vamos a ver una América con hambre, ímpetu, vamos a insistir, se verá la determinación de este equipo. André Jardine

Si bien no está confirmado su retorno, el técnico espera poder contar con Allan Saint-Maximin.

Lo de Maxi tuvo influenza, un virus que complica, no pudo entrenar más de dos o tres días, estaba con mucho dolor en el cuerpo, optamos por dejarlo, esperamos que esté de vuelta, es una opción más, lamentamos no tenerlo, pero es importante. André Jardine

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX