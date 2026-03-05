Jardine reconoce cierta inconformidad tras caída del América y admite dificultades en el torneo

La derrota del Club América frente a FC Juárez dejó sensaciones negativas dentro del conjunto azulcrema. El técnico André Jardine compareció tras el encuentro y reconoció abiertamente el mal momento que atraviesa el equipo, un panorama que ha generado inconformidad tanto en el entorno del club como en el propio cuerpo técnico.

El estratega brasileño fue claro al describir el estado anímico que predomina actualmente en el plantel. “Estamos insatisfechos. El sentimiento es de inconformidad porque las cosas no están saliendo”, expresó el entrenador, quien también subrayó que el equipo trabaja intensamente para revertir la situación.

América 🦅



André Jardine descarta que el problema de las Águilas pase por la falta de liderazgo en el grupo de jugadores.@futpicante pic.twitter.com/8Cx9ynrGG9 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 5, 2026

Jardine explicó que, más allá de los calificativos externos sobre el momento del club, dentro del vestidor existe plena conciencia del problema. Según su perspectiva, el grupo mantiene compromiso total para reencontrarse con los resultados que durante los últimos torneos se habían convertido en una constante para el conjunto de Coapa.

El técnico incluso recurrió a un ejemplo internacional para contextualizar el momento complicado que atraviesa su escuadra. Jardine recordó que equipos de gran jerarquía también pasan por periodos negativos, señalando que el Manchester City vivió recientemente una racha prolongada sin victorias a pesar de la calidad de su plantilla.

“Algunos equipos pasan por fases no tan buenas. El torneo pasado el Manchester City estuvo varios partidos sin ganar”, comentó el estratega brasileño, utilizando el caso del conjunto dirigido por Pep Guardiola como referencia para explicar que incluso las instituciones más poderosas enfrentan momentos complejos dentro de una temporada.

FBL-MEX-AMERICA-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

Más allá de las comparaciones, Jardine insistió en que el grupo mantiene confianza en revertir el presente deportivo. El entrenador considera que el plantel cuenta con los elementos suficientes para recuperar su mejor versión, aunque reconoce que el proceso requiere trabajo constante y respaldo colectivo.

Otro de los factores que, según el estratega, ha influido en el rendimiento del equipo es la imposibilidad de contar con su once ideal durante gran parte del torneo. Las ausencias por distintas circunstancias han obligado al técnico a realizar ajustes continuos dentro de la alineación titular.

“Desde el inicio del torneo no he contado con todos y eso ha generado dificultades en el funcionamiento”, explicó Jardine. El entrenador agregó que incluso después de varias jornadas todavía no ha podido utilizar la formación que considera más competitiva dentro de su proyecto deportivo.

America v Olimpia - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El estratega también detalló que el regreso paulatino de algunos futbolistas ha provocado modificaciones constantes en el planteamiento táctico. Situaciones como las reincorporaciones de jugadores importantes o la adaptación de nuevas piezas dentro del plantel han alterado el equilibrio colectivo del equipo.

“Todavía no puedo utilizar a los once que quiero. La vuelta de algunos jugadores y la incorporación de otros nos obliga a modificar la alineación y eso termina afectando el funcionamiento”, reconoció el técnico, quien espera que la recuperación total del plantel permita mayor estabilidad.

Pese al momento adverso, Jardine mantiene la convicción de que América encontrará el camino para recuperar su nivel. El entrenador aseguró que el grupo sigue trabajando con intensidad para dejar atrás el bache deportivo y volver a competir al nivel que exige una institución acostumbrada a luchar por los títulos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA