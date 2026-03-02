Jardine se muestra autocritico luego de terrible partido de América ante Tigres
América sufrió una dura derrota en casa tras caer 1-4 frente a Tigres, en un resultado que sacudió el entorno azulcrema. El conjunto dirigido por André Jardine fue superado en distintos pasajes del encuentro y terminó exhibiendo fragilidades poco habituales en su estadio.
El técnico brasileño no eludió su responsabilidad tras el silbatazo final. “Es responsabilidad mía, el DT es el que entrena a los jugadores, el que juega o no. Cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad es mía”, afirmó con autocrítica evidente.
Jardine insistió en que el mensaje para la afición debe ser de confianza, pese al golpe recibido. “A lo largo de tres años hicimos crédito y ahora es para decirles que viene una versión fuerte”, expresó, convencido de que el proyecto mantiene bases sólidas.
La derrota tomó forma definitiva con el tercer tanto de Tigres, un golpe anímico que dejó sin respuesta al América. “Este fue el tema que nos ha sorprendido, no conseguimos la consistencia defensiva; el 3-1 es un golpe anímico fuerte”, reconoció el estratega.
El marcador final reflejó una noche complicada en todos los sectores del campo. Jardine admitió que el equipo no estuvo a la altura en ningún aspecto y que los errores cometidos ante un rival de jerarquía terminan por pagarse con contundencia.
Aun en medio del análisis crítico, el entrenador dejó claro que la meta no cambia. “Vamos a estar en instancias finales, quien habla es el director técnico que entregó resultados importantes”, aseguró, enviando un mensaje directo sobre la ambición del club en mayo.
Para el brasileño, el tropiezo debe servir como punto de inflexión y no como sentencia. Reconoció que el equipo necesita recuperar solidez defensiva y reencontrar su mejor versión colectiva si pretende competir por el título en la fase decisiva del campeonato.
Jardine cerró su comparecencia con deportividad. “Felicitar a Tigres por la victoria; imagino que Guido le salió a la perfección”, comentó, antes de admitir que fue un partido para olvidar y que América deberá responder con carácter tras la humillación sufrida
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.