Javier Aguirre da detalles sobre la carrera por la portería de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

La portería de la selección mexicana comienza a tomar forma bajo la mirada de Javier Aguirre, quien ofreció definiciones clave sobre el presente y el futuro inmediato del arco. El técnico dejó claro que hay jerarquías, avances y una evaluación constante en una posición que considera la más específica del campo.

En ese diagnóstico inicial, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel parten con ventaja. “Es cierto que 'Tala' y Malagón van un paso adelante, tal vez buscamos un tercer o cuarto portero. No estoy preocupado por ese puesto”, aseguró Aguirre, marcando el tono de tranquilidad con el que se gestiona la competencia interna.

“La portería no me preocupa. Es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo, ‘Tala’ y Malagón van un paso adelante. Estamos en la búsqueda de un 3er portero que nos pueda ayudar, hasta un 4to inclusive”: #JavierAguirre



Malagón y ‘Tala’ Rangel serían ya algunos de los jugadores… pic.twitter.com/eBrKes40CU — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) January 22, 2026

La búsqueda del tercer guardameta sigue abierta, aunque sin urgencias. El estratega reiteró que la profundidad de opciones le permite trabajar sin presiones.

Aguirre también explicó por qué la evaluación del arquero exige tiempos y contextos distintos. “El puesto de portero es el más específico, muchas veces el entrenamiento te dicta muchas cosas, la fuerza en las piernas, agilidad, personalidad; es difícil evaluar un portero por un partido”, afirmó, destacando variables que no siempre se reflejan en noventa minutos.

En esa línea, el técnico fue enfático al desterrar prejuicios por resultados aislados. “No puedo decir que no puedo traer un portero que es goleado, porque no siempre es su culpa”, sostuvo, recordando que la estructura defensiva incide directamente en el desempeño del guardameta y que el análisis debe ser integral.

SOCCER: JUN 07 Mexico vs Switzerland | Icon Sportswire/GettyImages

La amplitud del seguimiento también quedó reflejada en su balance histórico reciente. “La portería no me preocupa, hemos visto hasta siete porteros distintos”, concluyó Aguirre, una frase que resume la rotación, la observación continua y la convicción de que el abanico actual ofrece respuestas suficientes para competir al máximo nivel.

Más allá del arco, el seleccionador confirmó avances generales rumbo a la cita mundialista. “Estamos avanzados en la elección de jugadores y en la idea de juego, pero aún hay margen para que algunos crezcan y se ganen su lugar”, explicó, abriendo la puerta a ajustes finos conforme evolucione la temporada.

Así, la portería del Tri entra en una fase de definiciones con ventajas claras y competencia viva. Malagón y Rangel lideran, el tercer sitio se evalúa con calma y la lista mundialista toma forma. Aguirre apuesta por procesos, contexto y personalidad, convencido de que el tiempo y el trabajo terminarán de ordenar el rompecabezas.