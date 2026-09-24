Javier Aguirre da la bendición a Gilberto Mora en la selección mexicana

Como se informó en este espacio, Gilberto Mora será desde ya mismo el nuevo '10' de la selección mexicana. El creador de juego nacional recibe dicho privilegio al ser considerado pese a su corta edad, el mejor jugador mexicano de la actualidad y con diferencia por sobre el resto, el talento más relevante del país.

Esta decisión naturalmente le representa a Gilberto otras responsabilidades dentro y fuera de la cancha con selección mexicana. Sin embargo, se entiende que el aún menor de edad está cien por ciento listo para ellas, así lo asegura el ex entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre.

¡VISTO BUENO DEL VASCO!



Antes de partir a España, Javier Aguirre opinó sobre quién debería tomar el dorsal 10 en la selección y sin dudarlo se inclinó por Gilberto Mora



Javier se atrevió a lo que pocos, llevarlo al Tri mayor con apenas 16 años y sin miedo a nada lo puso en la… pic.twitter.com/s3z1T43ESS — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2026

¿El '10'? ¿Quién mejor que Gil Mora? No hay otro. Javier Aguirre

Pasando radicalmente de tema, Javier afirmó que previo a decantarse por el Valencia, el técnico tuvo al menos cuatro ofertas para dirigir dentro y fuera de la Liga MX.

Estábamos en el limbo de si dejarlo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo en distintos países, incluido México. Javier Aguirre

Forum Mexico Siglo XXI 2026 | Medios y Media/GettyImages

A manera de conclusión, Aguirre explicó brevemente el porqué se decantó por el proyecto del Valencia. De la misma forma explicó que esta firma puede ser una de las últimas en su carrera como profesional. El inicio del tramo final de su etapa en los banquillos.

Al final decidimos por esta porque llevamos mucho tiempo en España. Tenemos mucho arraigo, tuve 15 temporadas; va a ser un buen colofón para el final de la carrera. En esta ocasión se dio todo, no tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en 5 minutos. Javier Aguirre

El veterano nacional se ha convertido en uno de los hombres de máxima emergencia dentro de LaLiga. Hoy, toma al Valencia con la misma misión de siempre, evitar el descenso del cuadro naranjero, la actual especialidad del 'Vasco' Javier Aguirre.

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