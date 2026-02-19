Javier Aguirre da una postura final sobre la posible presencia de Fidalgo en el Tri

Javier Aguirre fue claro al referirse al futuro de Álvaro Fidalgo en la selección mexicana. El técnico del Tri dejó en evidencia que el mediocampista es elegible y que, bajo su criterio, todo futbolista que cumpla con los requisitos legales puede ser considerado para una convocatoria.

Durante su comparecencia, Aguirre no esquivó el tema y explicó su postura con contundencia. “Si es mexicano y está jugando, tiene las puertas abiertas”, afirmó, marcando una línea directa respecto al criterio que utilizará para armar sus próximas listas de convocados.

La declaración adquiere relevancia en el contexto de la reciente salida de Fidalgo del América rumbo al Real Betis. Antes de emigrar a Europa, el mediocampista cumplió cinco años en México, periodo que le permitió completar el proceso de naturalización y obtener la nacionalidad mexicana.

Ese paso lo convierte en un jugador legal y deportivamente elegible para el Tri. Desde la perspectiva reglamentaria, no existe impedimento alguno para que el ex azulcrema pueda vestir la camiseta nacional en una fecha oficial, siempre y cuando el cuerpo técnico así lo determine.

Aguirre subrayó que el criterio principal será el rendimiento y la actividad constante. El estratega entiende que el nivel competitivo es determinante y que ningún nombre tiene asegurado un lugar sin demostrar regularidad en su club, independientemente de su trayectoria previa.

En ese sentido, Fidalgo parte con un escenario favorable. Su paso por la Liga MX fue consistente y su llegada al futbol español representa un nuevo reto que podría fortalecer su perfil internacional. La experiencia en Europa suele ser valorada dentro de los procesos mundialistas.

Dentro del entorno del Tri se espera que el mediocampista pueda aparecer en la próxima fecha FIFA de marzo. Esa ventana internacional será clave para comenzar a perfilar la base del equipo rumbo a la Copa del Mundo, y Aguirre ha dejado claro que observará todas las opciones disponibles.

El mensaje del seleccionador también envía una señal hacia otros naturalizados o jugadores con doble nacionalidad. La puerta está abierta siempre que el compromiso sea total y que el desempeño respalde la convocatoria. No hay vetos ni etiquetas previas en el discurso del técnico.

Así, el futuro de Fidalgo con México dependerá ahora del análisis deportivo. La elegibilidad está confirmada y el criterio expuesto. Si el mediocampista mantiene actividad y nivel en el Betis, su nombre podría aparecer pronto en la lista del Tri rumbo a marzo.