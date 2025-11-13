Javier Aguirre habla sobre la posible presencia de Álvaro Fidalgo en la selección mexicana
El técnico deja en claro que el jugador del América tiene la puerta abierta en su totalidad.
En este espacio hemos informado sobre la posible llegada de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana. El jugador del Club América se unirá al Tri en el 2026. La decisión sería del propio Javier Aguirre, quien de forma pública defiende el posible llamado del exjugador del Real Madrid.
Fidalgo tiene que estar cinco años. No tiene sangre mexicana distinto a Brian Gutiérrez u Obed Vargas, que esos son nietos o hijos, entonces es más fácil. Álvaro no tiene lazo sanguíneo con México, entonces tiene que estar cinco años. Tiene que haber estado los últimos cinco, jugando o registrado por lo menos, para que se le naturalice. Él los cumple en marzo del 2026. A partir de ahí tiene todo el derecho, como cualquier futbolista mexicano.Álvaro Fidalgo
Javier afirma que a su parecer no se requiere "ser parte del proceso" para conseguir un sitio dentro de la lista final para la copa del mundo.
Si sumas las tres veces que he estado en selección, ¿qué proceso si ha sido tapar agujeros? Es decir, cinco partidos es la primera vez, siete el otro, y ahora llegué cuando ya estábamos con el boleto en la bolsa, pero sumando los tres, fueron 12 meses por aquí, 13 por acá, y ahora 16, 18. No cumplo con cuatro años de proceso.Javier Aguirre
El técnico cerró su discurso asegurando que si Fidalgo tiene merito deportivo, no dudará en llevarle el mundial.
Entonces yo creo que Álvaro, insisto, si tiene los fundamentos legales, todo el derecho de ser mexicano y jugar al futbol, no tengo por qué cerrarle la puerta, ni a Fidalgo ni a nadie. Si se trata de un buen jugador, que sabes que está jugando y que tiene todas las condiciones para hacerlo, y que es mexicano como tú o como yo, pues para adentroJavier Aguirre
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.