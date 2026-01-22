Javier Aguirre lanza una advertencia directa a Hirving Lozano de cara al Mundial

Javier Aguirre fue claro y frontal con Hirving Lozano. El técnico de la selección mexicana confirmó que ya habló con el atacante y dejó en evidencia que su lugar rumbo al Mundial está en serio riesgo. La condición es simple y no admite matices: jugar con regularidad y sostener continuidad competitiva.

El mensaje no es menor. Aguirre entiende contextos personales y decisiones de carrera, pero su postura como seleccionador es inamovible. Para el estratega, ningún nombre está por encima del ritmo futbolístico. El Mundial exige actualidad, ritmo y forma, elementos imposibles de sostener si el jugador no compite semana a semana.

“Tengo más argumentos si están jugando, él y cualquiera, entendería situaciones personales, si no juegan. Necesito la forma física y futbolística”, declaró Aguirre, dejando una advertencia explícita. La frase no fue aislada ni diplomática: fue una línea clara que coloca a Lozano ante una disyuntiva determinante para su futuro internacional.

El problema de fondo es que Hirving Lozano hoy está completamente borrado de los planes del San Diego FC. El club de la MLS no lo considera dentro de su proyecto inmediato y, mientras esa situación no cambie, los minutos en cancha serán inexistentes. Permanecer ahí implica aceptar una inactividad prolongada.

A pesar de ese escenario, el futbolista se mantiene firme en su postura. Por ahora, Lozano se niega a salir del club, ya sea por convicción personal o por expectativas contractuales. Sin embargo, esa decisión podría convertirse en un error estratégico si se analiza desde la óptica de la selección mexicana.

Aguirre no cerró la puerta, pero sí dejó claro el criterio. Si Lozano no juega, no irá al Mundial. No se trata de castigos ni de mensajes mediáticos, sino de un principio deportivo que el técnico ha sostenido históricamente. El rendimiento y la continuidad pesan más que el nombre o la trayectoria.

La advertencia llega en un momento clave. Con el Mundial cada vez más cerca, el margen de maniobra se reduce y las decisiones deben tomarse con rapidez. Para Lozano, cambiar de club y volver a competir podría ser la única vía para mantenerse en el radar del Tri.

Ahora la incógnita es si el mensaje de Aguirre provocará un cambio de postura en el jugador. El balón está del lado de Hirving Lozano. Seguir sin minutos significa resignar el sueño mundialista; reaccionar a tiempo podría devolverlo a la conversación. La cuenta regresiva ya comenzó.

