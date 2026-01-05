Javier Aguirre se refirió a la posibilidad de que Santiago Giménez se pierda el Mundial 2026

La incertidumbre en torno a Santiago Giménez quedó despejada. El delantero mexicano estará considerado para la Copa del Mundo, más allá de la lesión que actualmente lo mantiene fuera de las canchas. Desde el entorno de la selección se transmite calma y respaldo absoluto al atacante.

La lesión de Giménez no es vista como un factor determinante para una posible ausencia mundialista. Aunque el proceso de recuperación será prolongado, el cuerpo técnico entiende que el calendario permite margen suficiente. La expectativa es que el futbolista reaparezca hacia finales de abril, sin prisas innecesarias.

En ese contexto, Javier Aguirre tomó la iniciativa y sostuvo una charla directa con el atacante antes de su intervención médica. El seleccionador fue claro al transmitirle confianza plena, priorizando su bienestar físico y mental por encima de cualquier urgencia deportiva inmediata.

El mensaje de Aguirre fue contundente y sincero. “No importa si tienes ritmo, no importa tu nivel, si estás sano te voy a convocar”, le hizo saber al delantero. Una declaración que refleja la jerarquía que el cuerpo técnico le otorga dentro del proyecto rumbo al Mundial.

Desde la selección mexicana consideran que Giménez es una pieza estructural en el modelo ofensivo del Tri. Su ausencia temporal no altera los planes de fondo, ya que el objetivo principal es que llegue sano y competitivo al tramo decisivo del proceso, incluso si sacrifica meses de actividad previa.

El calendario juega a favor del atacante. Estar fuera hasta finales de abril permitiría encarar la recta final de la temporada con margen para recuperar sensaciones, ritmo competitivo y confianza. Nadie en el entorno tricolor contempla forzar su regreso antes de tiempo ni comprometer su evolución médica.

La confianza de Aguirre también envía un mensaje al vestidor. El respaldo al “Bebote” refuerza la idea de un grupo que prioriza la salud del futbolista y entiende los procesos largos. La selección no exige inmediatez, sino garantías físicas de cara al torneo más importante.