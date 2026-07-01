Javier Aguirre sobre el duelo de octavos ante Inglaterra o Congo: "Será el más importante de mi carrera"

La selección mexicana hizo historia y derrotó por marcador de 2-0 a Ecuador. Con este resultado, el cuadro azteca avanzó a los octavos de final por décima ocasión en su historia. El Tri está en espera de conocer a su rival en la siguiente fase del certamen: Inglaterra o República Democrática del Congo.

En entrevista pospartido, Javier Aguirre, director técnico de México, habló sobre las fortalezas y debilidades de su equipo en el duelo ante Ecuador. El 'Vasco' se mostró autocrítico y señaló que en la segunda parte sus jugadores no aprovecharon los espacios que dejó la escuadra sudamericana. De acuerdo con el estratega, México tuvo para marcar tres goles.

Aguirre también habló sobre lo que será el duelo de octavos el próximo domingo 5 de julio.

El próximo partido (Inglaterra o Congo) será el más importante de México y de mi carrera Javier Aguirre

¡ES JUNTOS, UNIDOS Y POR LA HISTORIA! 🫡



Incondicionales, nos vemos en Octavos de Final en nuestra casa. ¡Que vuelva a retumbar! 🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8E1Iklb0bF — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Javier Aguirre: "Hicimos los cambios por fatiga"

En conferencia de prensa, el técnico del combinado azteca explicó por qué hizo los cambios que realizó en el segundo tiempo.

Tres de los mejores jugadores mexicanos ante Ecuador salieron de cambio: Gilberto Mora salió del terreno del juego al minuto 58, Luis Romo salió al 73 y Raúl Jiménez al 74.

Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso (...) Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una fatiga, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también, un partido muy exigente, Ecuador, un equipo que te lleva al límite, creo que fue una bonita noche para los mexicanos Javier Aguirre

¡Noche redonda para México! 💚🇲🇽



El impulso de la afición fue un aliado y la Selección Nacional de México dejó todo en la cancha para sacar el resultado 🔥⚽



Estas son las palabras de Javier Aguirre tras la victoria ante Ecuador. 🎙️#SomosMéxico pic.twitter.com/R5Nzmlg5Jk — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Finalmente, el 'Vasco' afirmó que la misión de la selección mexicana es "jugar los partidos entregando todo en la cancha" y su obligación es "defender el escudo nacional con dignidad".

México rompió una racha negativa de 40 años sin ganar un partido de eliminatoria directa en la Copa del Mundo. El último triunfo del Tri en partidos de eliminatoria directa había sido ante Bélgica en el Mundial de 1986.