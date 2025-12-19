¿Javier Aquino saldrá de Tigres este invierno?

Javier Aquino se encuentra en negociaciones con Tigres para definir su futuro inmediato teniendo en cuenta que su contrato finaliza al cierre del presente año. A sus 35 años, el veterano mexicano analiza junto al club la posibilidad de extender su vínculo, en un escenario que inicialmente parecía poco probable.

La idea primaria dentro de la directiva felina era no renovar a Aquino como parte de un proceso de renovación profunda del plantel. Tigres busca ajustar su estructura deportiva, reducir la edad promedio del grupo y abrir espacio a nuevas piezas que encajen con la visión a mediano plazo de la institución.

Sin embargo, el panorama comenzó a modificarse en las últimas semanas. El cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro ha tomado un rol activo en la discusión y promueve la continuidad de Aquino, valorando su experiencia, liderazgo y conocimiento del entorno, aspectos que consideran clave durante una transición generacional.

Pizarro entiende que, más allá del rendimiento estrictamente futbolístico, Aquino aporta equilibrio interno y profesionalismo en el día a día. En un vestidor que atraviesa ajustes importantes, la permanencia de referentes puede resultar determinante para acompañar a los futbolistas jóvenes que comienzan a asumir mayor protagonismo.

Desde el entorno del jugador existe apertura para continuar en Tigres, aunque las condiciones han cambiado de forma significativa. Aquino sabe que, para mantenerse en el club, deberá aceptar un rol distinto, con menos minutos en el campo y mayor participación desde la suplencia o como pieza de rotación.

Otro punto central de la negociación pasa por el aspecto económico. La directiva ha planteado una importante rebaja salarial, coherente con la nueva política financiera del club. Tigres busca ajustar su masa salarial y priorizar contratos más flexibles, especialmente en jugadores que superan la barrera de los treinta años.

Aquino, consciente del momento de su carrera, analiza las opciones con calma. Además de la renovación, sobre la mesa aparecen otros escenarios como buscar un nuevo campeonato, escuchar ofertas con mejores condiciones económicas o incluso contemplar el retiro al final de la temporada.

