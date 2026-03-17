Hace algunos meses en lo que para muchos fue la última escena de su carrera, Javier Hernández falló un penalti muy doloroso con la camiseta de Chivas. Dicho error dejó fuera de una futura semifinal de Liga MX al cuadro de Verde Valle.

Hasta la fecha, Javier se ha limitado a hablar de dicho suceso. Sin embargo, todo indica que el veterano entiende que es el tiempo de romper el silencio. A través de su redes sociales, el jugador confirmó que esta misma semana hablará al respecto de dicho momento, mismo al que califica como "el más duro de su carrera".

Todos recuerdan el error… pocos entienden el proceso.

Video completo el jueves en YouTube.

——

Everyone remembers the mistake… few understand the process.

Full video on Thursday on YouTube. pic.twitter.com/TYYV85vuCr — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) March 17, 2026

"Todos recuerdan el error, pero pocos conocen el proceso", fue la frase con la que Hernández confirmó sus próximas palabras. El video será publicado este jueves a través del canal de Youtube de 'Chicharito'.

A manera de introducción, el veterano que por ahora no se ha confirmado como retirado, dejó el siguiente discurso:

Hola, hoy quiero hablar de este momento. El más doloroso no solo de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento ya vas de gane. Javier Hernández

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sobre aquel penalti que Javier envió al infinito, el jugador sólo realizó algunos días atrás un video en forma de sátira. En el mismo se burlaba de su error.

Dicha acción no fue nada bien recibida por parte de la afición del Guadalajara. Los mismos no encontraron gracia en realizar un fallo de tal dimensión, callar en su momento y bastante tiempo después "tomarlo con humor".

A la espera de lo que presente Hernández en un par de días, se entiende que el mensaje que alista el ex Chivas en esta ocasión será mucho más serio. Al menos algo un poco más emocional o con tintes filosóficos.