Javier Mascherano deja de ser el entrenador del Inter Miami

En un giro sumamente inesperado dentro del Inter Miami, el director técnico, Javier Mascherano, deja su cargo con efecto inmediato.

Fabrizio Romano y Gastón Edul reportaron que dicha renuncia en sus redes sociales. Posteriormente, el club anunció la partida con un comunicado.

"El entrenador del Inter Miami CF, Javier Mascherano, anunció hoy su decisión de renunciar al cargo por motivos personales".

Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF. Ante todo, quiero agradecer al Club la confianza depositada en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables.



También quiero agradecer a la afición y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos.



Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club lo mejor en el futuro. No tengo duda de que el Club seguirá cosechando éxitos.



Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Javier Mascherano

🚨🇺🇸 BREAKING: Javier Mascherano has RESIGNED and leaves Inter Miami head coach job with immediate effect. pic.twitter.com/NpeDYb1Mvc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

El ex futbolista llegó al Inter Miami para la temporada 2025. Su contrato tenía vigencia hasta el 2027 y hasta el momento, se desconocen la razones de la renuncia.

Con las "Garzas", Mascherano dirigió 67 partidos. Ganó 38, empató 15 y perdió 14. Sin embargo, la eliminación ante Nashville en la Concacaf Liga de Campeones dejó al equipo en una posición incómoda, lo que se especula que provocó su salida.