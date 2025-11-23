Javier Tebas no se queda callado y responde a Florentino Pérez

La tensión entre Javier Tebas y Florentino Pérez volvió a explotar este fin de semana, y lo hizo con una contundencia inusual incluso para los estándares del presidente de LaLiga. Minutos después de que el mandatario del Real Madrid utilizara la Asamblea del club para cargar, otra vez, contra el partido en Miami, el arbitraje español, los pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA y la deriva institucional del fútbol nacional, Tebas decidió responder en su terreno preferido: Twitter.

El máximo dirigente de LaLiga arrancó su réplica con un mensaje directo y sin anestesia: “Florentino vuelve a subirse al púlpito”, escribió, acusándolo de mantener un “tono mesiánico, sectario y supremacista”. Según Tebas, el presidente del Real Madrid lleva años construyendo un relato en el que solo su visión —y, por extensión, su proyecto de Superliga— sería capaz de salvar un fútbol que él mismo retrata como “gravemente enfermo”.

Pero la respuesta no era solo un desahogo. Tebas prometió contestar “punto por punto”, y así lo hizo, abriendo un hilo exhaustivo en el que desmontó, desde su versión, muchas de las críticas lanzadas por Florentino.

Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo economicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo.

Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 23, 2025

El primer bloque fue para el eterno asunto del partido de Liga en Miami. El presidente de LaLiga defendió que el proyecto fue aprobado en 2018 por unanimidad en la Comisión Delegada, reiteró que el Real Madrid estuvo presente en reuniones posteriores y aseguró que jamás presentó oposición formal. Además, recordó que la decisión final no correspondía ni a LaLiga ni a la RFEF, sino a la FIFA, y que toda la documentación se tramitó conforme a la normativa internacional.

Tebas también desmintió que Villarreal y Barcelona fuesen a recibir primas especiales, insistió en que los detalles económicos del proyecto se explicaron al Madrid meses atrás y calificó de “relato falso” la versión de Florentino, a quien acusó de atacar ahora lo que nunca cuestionó en los órganos correspondientes.

El segundo bloque fue todavía más duro. Tebas acusó al presidente blanco de “meter la mano” en el anteproyecto de la Ley del Deporte para modificar artículos que contradecían sentencias firmes favorables a LaLiga. Según él, Florentino trató de influir políticamente “a través de llamadas y comidas” y buscó alterar el modelo de gobernanza del fútbol español.

Finalmente, remató con un dardo personal: “Sobre lobistas, tú eres el Papa”.

El choque entre ambos no es nuevo, pero pocas veces se había expresado con tanta crudeza. La guerra institucional continúa… y cada vez parece menos disimulada.