Javier Tebas vuelve a apuntar contra el Real Madrid por el arbitraje

La polémica arbitral que dejó el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid continúa generando repercusiones extradeportivas: Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a cuestionar públicamente la postura adoptada por el conjunto merengue después de un encuentro marcado por varias decisiones discutidas del árbitro Ortiz Arias.

A través de sus redes sociales, el dirigente rechazó el discurso que plantea una supuesta persecución arbitral contra el Madrid. Tebas sostuvo que los errores de los jueces pueden ser objeto de debate, pero consideró que no deben utilizarse como argumento para hablar de una conspiración contra un determinado equipo.

Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

La crítica a los arbitrajes "a la carta"

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con la exigencia de contar con determinados perfiles de árbitros. Tebas defendió que todos los clubes pueden ser dirigidos tanto por internacionales como por aquellos que no cuentan con esa condición y rechazó que exista un derecho a elegir quién imparte justicia en cada encuentro.

El mandataro también cuestionó la idea de que el peso económico o la audiencia de un club puedan tener alguna relación con el arbitraje. En ese sentido, remarcó que la competencia debe mantener los mismos criterios para todos sus participantes, independientemente de su dimensión o repercusión.

Real Madrid TV, otra vez en el centro

La crítica también apuntó al canal oficial del club, Real Madrid TV, que en los últimos años utilizó sus espacios para analizar actuaciones arbitrales antes y después de los partidos. Tebas volvió a considerar estas prácticas como una forma de presión sobre los árbitros y recordó que LaLiga ya había llevado el comportamiento del medio ante las autoridades correspondientes.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

"Es una manera injusta y cruel de presionar al árbitro", afirmó el dirigente, quien defendió la necesidad de mantener una discusión sobre los arbitrajes dentro de unos límites que no condicionen a los protagonistas.

Una polémica que sigue creciendo

En medio de la tensión, el Atlético de Madrid también se pronunció públicamente en redes sociales y reclamó el fin de lo que calificó como un “acoso arbitral”. Consultado por esa publicación, Tebas afirmó que todavía no la había visto y prefirió no entrar en el análisis de las decisiones tomadas por Ortiz Arias durante el encuentro.