Javier Tebas vuelve a la carga contra Florentino Pérez por el 'Caso Negreira'

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no dejó pasar las palabras de Florentino Pérez en la comida de Navidad del Real Madrid y respondió con un mensaje directo y contundente. El mandatario rechazó las acusaciones de pasividad institucional en el ‘caso Negreira’ y acusó al dirigente del club blanco de construir un relato interesado.

Tebas respondió a las críticas vertidas por el máximo mandatario del Real Madrid sobre la supuesta inacción de las instituciones en el proceso judicial del ‘caso Negreira’, desmontando punto por punto el discurso blanco y calificándolo, sin rodeos, como “teatro”.

“Que no te construyan el relato, presidente”, arrancó Tebas en una publicación en su cuenta personal de X, marcando el tono de una respuesta que fue ganando intensidad conforme avanzaba. El dirigente recordó que la participación en un proceso judicial no depende de la voluntad de los interesados, sino del orden legal de personación. Y ahí, según Tebas, los hechos son claros: primero actuó la Fiscalía, después el abogado de Estrada Fernández, a continuación, LaLiga, que incluso había intervenido antes en la Fiscalía, y, por último, el Real Madrid.

"As Awards 2025" - Photocall | Carlos Alvarez/GettyImages

El presidente de LaLiga lanzó una pregunta directa a Florentino Pérez: “¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces”

Por ello, Tebas ha querido recordar cómo sucedió el último juicio relacionado con el caso el pasado 12 de diciembre, en el cual, Laporta compareció como testigo en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, junto a los extécnicos azulgrana Ernesto Valverde y Luis Enrique Martínez.

En el marco de esta causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha citado para finales de enero como investigado al FC Barcelona, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort, y, como testigos, a Joan Gaspart y al actual encargado de atender a los colegiados que arbitran partidos en el estadio barcelonista.

