Jeremy Doku seguirá en el Manchester City hasta 2031

El Manchester City alcanzó un principio de acuerdo con Jéremy Doku para extender su contrato por cinco temporadas más, en una operación que contempla además una mejora salarial para el futbolista belga.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, solo restan ultimar detalles administrativos y legales antes de que el delantero firme el nuevo vínculo que se extenderá hasta junio de 2031. La renovación se anunciaría oficialmente en los próximos días.

🚨🔵 BREAKING: Manchester City agree on new deal for Jeremy Doku.



Verbal agreement in place with details to be finalised soon, five year deal and salary increased for Belgian winger.



Doku, set to sign soon — same as Josko Gvardiol. pic.twitter.com/4fCGA0SJbV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Una apuesta por la continuidad

La decisión forma parte de la estrategia de la dirigencia del City de garantizar la continuidad de las piezas consideradas fundamentales dentro del proyecto deportivo para la próxima temporada 2026/27, que marcará el inicio de una nueva etapa tras el ciclo de diez años de Pep Guardiola en el banco de los Citizens.

En ese mismo camino se encuentra el defensor croata Josko Gvardiol, quien también tiene encaminada una extensión contractual que lo mantendrá en el Etihad Stadium hasta 2031, descartando, al menos por ahora, las especulaciones sobre un eventual traslado al fútbol español.

Desde su llegada al conjunto inglés en agosto de 2023, procedente del Rennes a cambio de 65 millones de euros -aproximadamente-, Doku logró consolidarse como una alternativa desequilibrante por las bandas. Durante la campaña 2025/26 disputó 47 encuentros entre todas las competencias, convirtió ocho goles y once asistencias, números que respaldan la confianza depositada por el club en su continuidad.

Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026 | Emma Ottosen/ISI Photos/GettyImages

Actualmente se encuentra concentrado con la selección de Bélgica en el Mundial 2026 y fue titular en el empate 1-1 frente a Egipto en el debut del combinado en la fase de grupos que también disputan con Nueva Zelanda e Irán.

La inminente renovación de Doku representa un mensaje claro de estabilidad por parte del campeón inglés. Bajo la nueva conducción del entrenador italiano Enzo Maresca, el City busca mantener la base de un plantel competitivo de cara a los próximos desafíos de la temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES