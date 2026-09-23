¿Jeremy Márquez se baja de la selección mexicana?

La selección mexicana recibió una noticia inesperada durante su concentración, luego de que Jeremy Márquez tuviera que abandonar el entrnamiento por molestias físicas. El jugador comenzó la práctica con absoluta normalidad en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, pero un problema en la espalda le impidió completar la sesión.

El incidente ocurrió mientras Márquez realizaba uno de los ejercicios programados por el cuerpo técnico. Después de ejecutar un mal movimiento, el futbolista presentó molestias en la zona de la espalda y rápidamente fue revisado. La situación obligó a detener su participación para evitar un problema mayor.

Jeremy Márquez empezó el entrenamiento con normalidad en el CAR.



Al realizar un movimiento durante un ejercicio sintió molestias en la espalda y tuvo que abandonar.



Pendientes de su evolución. — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 23, 2026

Las primeras valoraciones apuntan a que Márquez habría sufrido una contractura, aunque será necesario esperar a conocer su evolución durante las siguientes horas. El jugador tuvo que abandonar el entrenamiento y quedó bajo supervisión del cuerpo médico de la Selección Mexicana, que determinará los siguientes pasos dependiendo de cómo responda al tratamiento.

El contratiempo aparece sobre la hora para el combinado nacional, que se encuentra preparando sus próximos compromisos internacionales. Márquez forma parte del grupo concentrado y ahora su disponibilidad queda momentáneamente en duda, mientras el cuerpo técnico espera contar con información más precisa respecto a la gravedad de las molestias que presentó.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por el momento no existe una decisión definitiva respecto a su continuidad dentro del llamado. La intención será observar la evolución de la contractura y realizar las valoraciones necesarias antes de determinar si el mediocampista puede mantenerse trabajando con el equipo o, por el contrario, deberá abandonar la convocatoria por precaución.

La situación cobra especial importancia debido a que el incidente no ocurrió durante un partido, sino en plena preparación. Márquez había comenzado la jornada trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros, hasta que aquel movimiento provocó las molestias que terminaron obligándolo a retirarse antes de completar los trabajos previstos.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro inmediato de Jeremy Márquez con la selección mexicana. El cuerpo médico seguirá de cerca su evolución antes de tomar una decisión final, mientras el futbolista queda pendiente de saber si podrá continuar concentrado o tendrá que convertirse en una baja de último momento.