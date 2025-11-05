Jesús Angulo, habilitado para el cierre del torneo tras apelación exitosa de Tigres

Jesús Angulo estará disponible para el partido final del torneo ante Atlético de San Luis luego de que la Comisión Disciplinaria decidiera retirar la tarjeta roja que recibió en el clásico regio frente a Monterrey. La resolución llegó tras la apelación presentada por los Tigres, reconociendo así un error arbitral en la expulsión.

El defensor recibió la tarjeta amarilla en la jugada del penalti sobre Germán Berterame. Si bien el contacto existe, se consideraba que la segunda tarjeta preventiva estaba de más. Tras revisar las imágenes, la Disciplinaria concluyó que el contacto no ameritaba una sanción de tal grado de severidad, dejando sin efecto la misma.

Jesús Angulo podrá jugar ante Atlético San Luis; le retiraron la tarjeta rojahttps://t.co/wDWJnroYrF pic.twitter.com/RolPUIuTht — MedioTiempo (@mediotiempo) November 4, 2025



La noticia representa un alivio para Tigres, que se encuentra en plena lucha por los primeros puestos de la Liga MX. El equipo regiomontano, dirigido por Guido Pizarro, necesita una victoria ante Atlético de San Luis para mantener sus aspiraciones al liderato general, actualmente en manos de Cruz Azul.

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Angulo, pieza fundamental en la zaga universitaria, había mostrado un rendimiento consistente a lo largo de su regreso tras lesión. Su ausencia habría obligado a Guido Pizarro a improvisar en la línea defensiva, donde la rotación ha sido limitada por las lesiones y la carga de partidos. Su regreso brinda estabilidad y liderazgo a la última línea del conjunto felino.

Jesús es una pieza clave dentro del esquema de Pizarro. El mexicano ha retomado su puesto como defensor central estelar. El mismo fue ocupado por Juan Sánchez Purata durante su ausencia, sin embargo, hoy pertenece de nueva cuenta al mexicano.

Previo al inicio de semestre, Jesús fue nombrado como uno de los capitanes del plantel por el mismo Guido. El técnico afirma que Angulo es un perfil de futbolista que representa los mismos valores que él buscaba exponer dentro del campo cuando aún era futbolista en activo.