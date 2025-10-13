Joan García confirma que será baja en el FC Barcelona para el Clásico ante el Real Madrid

Tras su rotura del menisco interno de la rodilla derecha ante el Real Oviedo el pasado 25 de septiembre, Joan Garcia intentó forzar para regresar y ser titular en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Sin embargo, el jugador del FC Barcelona no logrará llegar a tiempo para el Clásico de LaLiga.

Luego de la durísima derrota ante el Sevilla por 4-1, el conjunto azulgrana perdió el liderato y podrá recuperarlo por sí mismo si gana el partido ante el eterno rival, a disputarse el próximo 26 de octubre.

Para dicho objetivo, en el club catalán eran optimistas con poder contar con su portero titular, Joan Garcia, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de su lesión.

Su tiempo de baja ya se preveía que fuera entre 4 y 6 semanas, y al Bernabéu hubiera llegado con 29 días desde el momento de la lesión. Hasta el propio portero derrochaba optimismo, pero no pudo ser y seguirá el polaco Wojciech Szczęsny bajo los tres palos.

Joan Garcia confirma que no llegará al Clásico: "Me queda más o menos un mes"

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Mientras estaba junto a Eric Garcia viendo la Euroliga de básquet, el portero del FC Barcelona habló ante los micrófonos de Movistar+ y dijo que la recuperación de su rodilla "va muy bien".

La seguidilla de partidos como baja para Joan García está claro que sigue, y los mismos serán: el Girona, el Olympiakos, el Real Madrid, el Elche, el Brujas y por último, a priori, el Celta de Vigo.

En los tres partidos que le ha tocado perderse hasta el momento, el Barcelona ganó 1 (a la Real Sociedad por 2-1) y perdió ante el PSG por la UEFA Champions League (2-1) y ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuan, por 4-1 justo antes del parón por fecha FIFA.

