Joan García ya se deja ver por el césped en los entrenamientos

El FC Barcelona ha vivido un inicio de temporada marcado por la ilusión… y por una plaga de lesiones que amenaza con condicionar seriamente los planes de Hansi Flick. La enfermería azulgrana ha ido recibiendo a figuras clave como Robert Lewandowski, Dani Olmo, Pedri, Gavi o Raphinha, una lista que no ha dejado de crecer semana a semana. Entre los nombres que más han preocupado al cuerpo técnico se encontraba el de Joan García, guardameta llamado a competir con Marc-André ter Stegen y que llevaba cinco semanas apartado del grupo tras lesionarse el menisco durante la victoria en Oviedo.

Sin embargo, no todas son malas noticias en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Este sábado, a pocas horas del último entrenamiento antes de jugar vs Elche en la jornada 11 de LaLiga, el joven portero ha reaparecido sobre el césped para realizar trabajo individual supervisado por los fisioterapeutas del club por cuarto día consecutivo. Una imagen esperanzadora después de más de un mes de recuperación, en la que sus avances han sido constantes pero con la cautela propia de una dolencia compleja para cualquier futbolista, y más aún para un guardameta.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Flick, que ha tenido que tirar de La Masia para parchear prácticamente todas las líneas del equipo, recibió el regreso parcial de Joan García como un auténtico balón de oxígeno. El técnico alemán ha repetido en varias ocasiones que la gestión del grupo pasa por recuperar efectivos cuanto antes para devolver la competencia interna y el riesgo en ataque y defensa que siempre han caracterizado a su estilo.

Aunque su presencia ante el Elche parece prematura, dentro del club se respira optimismo: si no hay contratiempos, Joan García podría entrar en una convocatoria en las próximas dos semanas. Una buena noticia en medio del temporal que vive el Barcelona, que parece empezar a ver la luz al final del túnel en su particular batalla contra las lesiones.