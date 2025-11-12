Joan Laporta aclaró el conflicto con la Federación por la desconvocatoria de Lamine Yamal con España

Joan Laporta repasó la actualidad del Barcelona en las últimas horas, con la visita sorpresa de Leo Messi al Spotify Camp Nou o la guerra abierta entre el club catalán y la Federación Española de Fútbol por la pubalgia de Lamine Yamal.

El presidente del Barcelona asegura que no quieren entrar en polémicas con las RFEF y que "respetamos a todas las partes". "Queremos tener a Lamine a disposición del club. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el interés del Barça", indica Laporta.

"Lo notificamos (a la RFEF) en el momento en que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección. Respetamos lo que diga la selección. No queremos polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça. El Barça quiere tener a su jugador a disposición del club. Coincide que el reposo es en el parón. No perjudica a la clasificación de la selección, que está casi clasificada", señala Laporta en Catalunya Ràdio

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Sobre su estilo de vida de Lamine Yamal, explicó: "no me preocupa nada. Es un jugador al que se le tiene que proteger y ayudar, pero es mucho más maduro que cualquier chaval de su edad. Ahora tiene un problema con la pubalgia, y tiene mucho mérito que siga jugando. Eso demuestra su compromiso. Como futbolista es un genio, al que que lo tenemos que proteger y ayudar a que mejore día a día porque todavía no ha llegado al punto de su máxima excelencia. Es el mejor del mundo en su posición".

El presidente del Barça también dejó claro que apoyan a Lamine Yamal en todo lo que hace: "Lamine es muy maduro por la edad que tiene. No me preocupa su estilo de vida. Tiene 18 años y se le debe proteger, tanto nosotros como su entorno. Es muy maduro porque ha vivido mucho y lo único que puedo decir es que es un gran profesional".

Por último, sobre la visita de Messi al Camp Nou, dijo: "La recibí bien. Fue un arrebato espontáneo que muestra su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acaba de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. El está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores".

