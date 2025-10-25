El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras una vez más este domingo, en esta oportunidad por LaLiga. El Culé llega envalentonado tras ganar los últimos cuatro Clásicos y golear 6-1 al Olympiacos en su última presentación.

En consonancia con esto, Joan Laporta, presidente de la entidad catalana, brindó un discurso en el 15º Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla: “Preparémonos para un gran partido donde todos estamos convencidos de que nuestro equipo nos dará una gran alegría. Se ha creado un ambiente en torno al colectivo arbitral por parte de nuestro rival que está fuera de sitio".

Además, disparó: "Con lo que hace su televisión, se condiciona a los árbitros, es una estrategia para ganar que no debería ser. No pueden decir que los árbitros les perjudican ni que favorecen al Barça. No practicamos el victimismo, intentaremos ir a ganar al Bernabéu una vez más”.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | JAVIER SORIANO/GettyImages

"Estamos mejor que antes y no hemos caído en la trampa de hacer caso a los vaticinios apocalípticos, que ni están ni se les espera. La Junta Directiva, y quien os habla, nos sentimos más fuertes, más convencidos y más determinados que nunca a culminar la recuperación del club en todos sus ámbitos", puntualizó sobre el presente del FCB.

Por último, cerró a pura pasión: "El Barça es un sentimiento casi invencible, y por eso os pido que nos mantengamos más unidos que nunca en la defensa de nuestro escudo, de nuestras esencias, y que apoyemos más que nunca a nuestros equipos, técnicos, jugadores y jugadoras. Los que siempre habéis sostenido al Club sois vosotros, los peñistas, los socios y socias del Barça, porque el Barça es vuestro, porque lo amáis y sois quienes mejor entendéis cuándo hay que apoyar y dar estabilidad a la entidad, especialmente en los momentos de máxima dificultad".