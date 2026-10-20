Joan Laporta carga contra el Real Madrid: "Ya no hay relación, hay confrontación"

A unos cuantos días del primer clásico de la temporada, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha cargado duramente contra el Real Madrid. En una reciente entrevista con L'Equipe, el directivo blaugrana habló sobre la actual tensión entre los dos gigantes de LaLiga.

Laporta afirmó que tras los constantes ataques de la institución merengue por el 'caso Negreira' ya no existe vínculo entre ambos clubes. El 'caso Negreira' es una investigación judicial y fiscal que liga al Barcelona con pagos millonarios, entre 2001 a 2018, a empresas del exárbitro José María Enriquez Negreira.

(La relación) ya no existe. Diría incluso que ahora se trata de una confrontación. Están intentando desviar la atención Joan Laporta

El presidente del cuadro blaugrana acusó al Real Madrid de querer desviar la atención ante sus malos resultados deportivos.

El Real Madrid ha perdido credibilidad, tanto a nivel institucional como en el terreno de juego. Ya no tienen ninguna presencia en las instituciones. Creo que han tomado el camino equivocado y están pagando las consecuencias. Han abierto la cartera para fichar a muchos jugadores carísimos que no están dando los resultados esperados Laporta

El Barcelona lleva paso perfecto esta temporada | Fran Santiago/GettyImages

El dirigente del equipo catalán fue más allá y destacó los triunfos de su club en los últimos años comparados con las dos temporadas en blanco del Madrid.

Llevan dos años sin ganar nada. Nosotros, en cambio, estamos ganando y somos candidatos a ganarlo todo Laporta

El Barcelona se medirá ante el PSG en la tercera jornada de la UEFA Champions League este martes 20 de octubre y el domingo 25 chocará ante el FC Barcelona en duelo de la jornada 10 de LaLiga.

Laporta confía en que Lamine Yamal permanezca en el Barcelona

En su extensa charla con L'Equipe, Laporta tocó varios temas de la actualidad del cuadro de la Ciudad Condal. El presidente del Barça aprovechó para elogiar a Lamine Yamal, uno de los candidatos principales para ganar el Balón de Oro 2026, y habló sobre su futuro en la institución.

El dirigente llegó a afirmar que "no se puede concebir el futuro actual sin Lamine".

Lamine es un genio. Tiene esa magia de los elegidos. No sólo es su manera de jugar sino su mentalidad. Es puro entretenimiento Laporta

Lamine Yamal seguiría en el Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

En los últimos veces han surgido reportes sobre el posible interés de los gigantes de Europa por el joven extremo de la selección española. Laporta se mostró confiado en que el delantero de 19 años permanecerá en la institución y confesó que "no estamos preocupados" ante su posible marcha.

El presidente culé señaló que Lamine es de la Masía y siente los colores del Barcelona, que el club es el mejor sitio para seguir mejorando, es amado por los aficionados y que "fuera del Barça hace mucho frío”.