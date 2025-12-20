Joan Laporta describe con tristeza cómo es actualmente su relación con Lionel Messi

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reabrió viejas heridas al hablar sobre su relación —o la falta de ella—, con el jugador más grande en la historia del club, Lionel Messi. Reveló que solo ha hablado con él una vez desde su polémica salida del Barça, ocurrida hace más de cuatro años.

En una extensa entrevista con La2CAT, Laporta admitió que no tuvo nada que ver con la reciente visita improvisada de Messi al Spotify Camp Nou. Añadió que una conversación cordial por su cumpleaños, poco después de la salida del argentino, fue la última vez que ambos hablaron.

“La situación me pone triste”, reconoció Laporta. “Leo le dio muchísimo al Barcelona y el Barcelona le dio muchísimo a Leo. Ojalá podamos reconciliarnos”.

“Me entristece, porque, como presidente del Barça, firmé el primer contrato de Leo cuando tenía 16 años, así como su primera renovación. Con su familia la relación era buena y con él era fantástica”.

“Depende de él. Yo estoy abierto a arreglar cualquier cosa. Hablo de rendirle un homenaje, una estatua, darle un reconocimiento. Porque en nuestros 125 años de historia, el ‘Momento Messi’ es uno de los más gloriosos, si no es el más glorioso de todos”.

Joan Laporta no se arrepiente de la salida de Lionel Messi

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MESSI | PAU BARRENA/GettyImages

Uno de los ejes centrales de la campaña de Laporta antes de su segundo mandato fue la promesa de asegurar la renovación de Messi para que permaneciera en el club el resto de su carrera. El propio Messi respaldó a Laporta durante esa campaña presidencial de 2021.

Sin embargo, menos de cinco meses después del regreso de Laporta a la presidencia, Messi se vio obligado a dejar el club debido a la delicada situación financiera del Barcelona, lo que provocó la ruptura en la relación entre ambos.

Hasta hoy, Laporta se mantiene firme en que la salida de Messi, por dolorosa que fuera, era necesaria para mantener a flote al club, y espera que la afición lo entienda y lo respalde.

“Soy culé y la institución está por encima de todo”, afirmó Laporta. “Si yo fuera socio, entendería lo que hizo el presidente por encima de cualquier persona”.

Messi ha declarado en varias ocasiones que le hubiera gustado pasar toda su carrera en el Barcelona, lo que ha generado más críticas hacia quien fue responsable de su salida.

Aun así, Laporta se siente tranquilo con su decisión y planea presentarse a la reelección el próximo año. Messi todavía no ha manifestado su apoyo a ninguno de los posibles candidatos, pero si lo hace, su influencia podría ser determinante en el resultado de la elección.

