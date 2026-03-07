Joan Laporta lanza dardo directo al Real Madrid tras su triunfo frente al Celta de Vigo

El exdirigente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a generar polémica al referirse al arbitraje tras el encuentro de la Fecha 27 de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Real Madrid.

El conjunto merengue consiguió una dramática victoria por 1-2 sobre los locales gracias a un gol en el tiempo añadido de Federico Valverde. Sin embargo, muchos aficionados argumentaron que el gol no debería haber sido válido, alegando que el juvenil Manuel Ángel había cometido falta sobre Fer López en la jugada previa a la anotación.

⚠️ Joan Laporta, sobre la victoria agónica del Real Madrid: "Tuvieron la leche histórica, pero ese gol se debería haber anulado por una falta previa. A nosotros nos hubieran pitado falta, ya nos pasó en Anoeta.



En el Real Madrid siempre pasa lo mismo. Cuando están en… pic.twitter.com/9kvAEr4w91 — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 7, 2026

Joan Laporta fue claro y directo contre el Real Madrid

Joan Laporta Press Conference For The Fc Barcelona Presidential Elections | Europa Press Sports/GettyImages

Durante un acto de campaña realizado en L’Hospitalet de Llobregat, el expresidente culé reiteró su opinión sobre el eterno rival blanco expresando su inconformidad con lo ocurrido en ese juego.

Tuve que seguir el partido por el móvil. Ayer estuve en un evento en Vilafranca, se alargó y se estropeó la tele. Seguimos el partido por el móvil. En el Real Madrid, siempre es igual: cuando tienen problemas, los árbitros siempre parecen ayudarles. Siempre pasa algo a su favor Joan Laporta.

Laporta cuestionó una jugada previa a la anotación final y comparó la situación con una situación reciente que involucró al Barcelona en otro encuentro del campeonato español.

Además, explicó la jugada que, según su perspectiva, debió revisarse durante el compromiso disputado en Balaídos.

"Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR (debería haber entrado), como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan", apuntó.

"Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte", sentenció sobre este tema.